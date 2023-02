Gabriela Duarte exibe cliques raros de viagem com os filhos: "Que lindos!”

A atriz Gabriela Duarte mostrou as fotos de sua viagem de férias ao lado dos herdeiros

Belíssima, a atriz Gabriela Duarte (48) publicou nesta quinta-feira, 02, uma série de cliques encantadores ao lado dos herdeiros, Manuela (16) e Frederico (10), durante um passeio de bote puxado por uma motocicleta aquática.

Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou alguns registros do momento de diversão na companhia dos filhos, fruto de seu relacionamento com o fotógrafo Jairo Goldflus, além de outros amigos da família.

"Agora estamos todos. Os meus, e os que as minhas amigas me emprestaram. É minha gente, não basta ser mãe, tem que pagar aquele miquinho também. Dias muito divertidos", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os cliques encantaram os seguidores, que encheram a postagem da artista de elogios. "Que maravilha", disse uma seguidora. "Lindinhos, aproveitem bastante", escreveu outra. "Que delícia de viagem", falou uma admiradora.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GABRIELA DUARTE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gabriela duarte (@gabidu)

Eita!

Aina nas últimas semanas, a atriz Gabriela Duarte, filha de Regina Duarte (75), deu o que falar entre os internautas depois que parou de seguir a mãe nas redes sociais.

É que após o apoio da matriarca aos ataques terroristas em Brasília, a atriz que não apoiou os atos de vandalismo deixou de seguir Regina no Instagram.

Com opinião política contrária da mãe, Gabriela chegou a fazer um post sobre os ataques na web. "Vandalismo e ignorância são inimigos da liberdade. Tristeza", disse atriz.