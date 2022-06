Gabi Martins se arrepende de tatuagem em homenagem ao ex, Tierry: "Fazer outra por cima"

A cantora Gabi Martins revelou que mudou de ideia e vai cobrir a tatuagem que fez para Tierry

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 18h48

Gabi Martins (25) decidiu cobrir a tatuagem que fez em homenagem ao ex-namorado, o cantor Tierry (33).

O namoro entre a ex-BBB e o cantor chegou ao fim em janeiro deste ano, e ela chegou a dizer anteriormente que não iria remover a frase que tinha eternizado na pele.

A cantora tatuou a frase "eu te amo" no pulso, e em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, falou sua decisão. "Decidi que agora pretendo fazer outra por cima. Mudei de ideia. Pensei em 'Eu te amo Jesus', que é sempre amado'", explicou ela.

Gabi também afirmou que não fará mais tatuagens para namorados. "[Para] Mais ninguém, nunca mais", garantiu. Além de tatuar a frase "eu te amo", a cantora, assim como Tierry, fez um 'O2' atrás da orelha, em referência à música romântica de Matheus e Kauan.

Recentemente, em entrevista ao Gshow, Gabi revelou que não iria apagar as tatuagens. "Tenho ainda e não pretendo tirar, porque era o momento que eu estava vivendo. Me entrego e isso vai ficar marcado. Não pretendo tirar, não sou dessas", contou ela, garantindo que mantém uma boa relação com o cantor. "Da minha parte, sempre vai prevalecer o carinho e o respeito por tudo o que eu vivi por ele. A amizade continua. A gente se fala, sim. É bem tranquilo, é uma relação de boa", completou.