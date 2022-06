Gabi Martins fala sobre as tatuagens que fez para Tierry: ''Não pretendo tirar''

Quando Gabi Martins e Tierry engataram um namoro, o casal chegou a fazer algumas tatuagens juntos e em homenagem um para o outro

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 14h19

Gabi Martins (25) e Tierry (33) formaram um casal intenso e cheio de romance! Tanto que na época em que estavam juntos, eles chegaram a fazer algumas tatuagens juntos e em homenagem um ao outro.

A loira e o ex-namorado fizeram duas tatuagens juntos. Uma foi um "O2" atrás da orelha, representando a fórmula do oxigênio que lembrava a canção Meu Oxigênio de Matheus e Kauan. E a outra era um Te Amo no pulso. Tierry ainda desenhou o olho da, até então, amada no braço.

Agora que o relacionamento chegou ao fim, a sertaneja decidiu abrir o jogo, durante uma entrevista para o GShow, sobre o que fará com os desenhos.

Durante o bate papo, a cantora confessou que não pretende apagar as homenagens que fez com o ex: "Tenho ainda e não pretendo tirar, porque era o momento que eu estava vivendo. Me entrego e isso vai ficar marcado. Não pretendo tirar, não sou dessas".

Ainda segundo ela, os dois seguem tendo um bom relacionamento, mesmo após o termino: "Da minha parte, sempre vai prevalecer o carinho e o respeito por tudo o que eu vivi por ele. A amizade continua. A gente se fala, sim. É bem tranquilo, é uma relação de boa.".