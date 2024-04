Gabi Martins revela planos para congelamento de óvulos: 'Não vejo problema'

A cantora Gabi Martins abriu o coração e comentou sobre seus planos de maternidade caso não tenha filhos antes dos 30 anos

A cantora Gabi Martins tirou um tempinho de seu dia a dia corrido para conversar com os fãs a respeito de diversos assuntos. Na última segunda-feira, 22, a ex-participante do BBB 20 abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas dos internautas sobre sua vida pessoal.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de se tornar mãe, Gabi, que tem 27 anos atualmente, abriu o coração e explicou que possui planos de congelar os óvulos caso não engravide antes dos 30. "Meu maior sonho é ser mãe, inclusive queria ser mãe de três", iniciou ela.

Em seguida, a ex-BBB ressaltou que está focada em sua carreira profissional e que ainda não encontrou a pessoa certa para aumentar a família. "Mas acredito que, na hora certa, Deus vai mandar pra mim o pai dos meus filhos e caso não seja antes dos 30 anos, não vejo problema nenhum em congelar os óvulos", declarou a cantora.

E completou: "O tempo vai passando e a gente tem que realmente se preocupar com isso". Por fim, Gabi Martins reforçou que apesar de não ter pressa para engravidar, ficará muito feliz caso o primeiro herdeiro venha antes de completar 30 anos de vida.

Vale lembrar que, recentemente, outras famosas como Juliette Freire e Carla Diaz falaram abertamente sobre a decisão e o processo de congelamento de óvulos.

