Gaab, filho de Rodriguinho, pede a namorada em casamento durante show

Gaab, filho de Rodriguinho, surpreende público e pede a namorada Michelle Alveia em casamento ao vivo durante show; confira o vídeo!

O cantor Gaab, filho de Rodriguinho, surpreendeu seu público ao pedir sua namorada, Michelle Alveia, em casamento ao vivo durante show. O artista estava participando da gravação do DVD de seu tio, o cantor Mr Dan, quando fez o pedido especial para a mãe de suas filhas, Heloisa, de 6 anos, e Haili, de 5 meses.

Em seu perfil oficial do Instagram, Gaab compartilhou um vídeo do momento em que o pedido foi feito e encantou o público com a cena encantadora. Durante uma das músicas, Michelle foi chamada ao palco e viu seu namorado se ajoelhar no chão, onde ele pediu sua mão em noivado na frente de seus fãs. Emocionada, ela logo aceitou o pedido.

Na legenda da publicação, o cantor celebrou essa nova fase do casal ao dividir a novidade com seus seguidores. "Ahhhhh que alegriaaaaaa. Obrigado meu Deus por proporcionar esse momento maravilhoso! A menina que me conheceu adolescente, a mulher que me transformou em um homem, a mãe das minhas filhas, e agora apresento a vocês minha esposa, @michellealveia te amo muito, obrigado por permitir cuidar de você pelo resto da minha vida", escreveu Gaab, que ainda agradeceu seu tio pelo espaço.

"E muito obrigado Tio Dani @mrdan.oficial por deixar seu sobrinho fazer as loucuras dele ainda no meio do seu DVD. E que DVD… estava maravilhoso!", declarou o cantor.

Nos comentários, sua futura esposa agradeceu pela surpresa e celebrou a união do casal. "Eu te amo tanto mais tanto mais tanto! Obrigado por tudo, sempre soube que era você! Os caminhos sempre deixaram claro que o meu destino estava em você! Amo você! Obrigada por ter se transformado e mudado tanto por nós", escreveu Michelle.

Confira a publicação:

