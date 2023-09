Flavia Pavanelli se desespera após porta do box de seu banheiro quebrar: 'Me machuquei'; veja

Influenciadora contou aos fãs que a porta do box estourou em cima dela

Flavia Pavanellirelatou aos seguidores que passou por um acidente doméstico nesta sexta-feira (1º). Nas redes sociais, a influenciadora contou que o vidro do box do banheiro estourou em cima dela. Apesar de não ter se machucado gravemente, atriz não escondeu o desespero do momento.

"Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo hoje. Estou rindo agora, mas só de lembrar do desespero que foi a cena... A porta do estourou praticamente em mim. Fiquei em choque. Eu estava do lado de fora do box e o vidro caiu pro lado de dentro. Só não deu ruim, porque Deus não quis. Foi um livramento", afirmou.

Flavia Pavanelli detalhou acidente doméstico (Foto: Reprodução Instagram)

Parte dos estilhaços atingiram as mãos e os pés de Flavia. A empresária não apresentou muitos ferimentos e garantiu que está bem. "Eu me machuquei, mas foi muito pouco perto do estrago que poderia ter sido", comentou.

Maraisa se fere após box de banheiro estourar

No ano passado, Maraisa, da dupla com Maiara, sofreu um acidente no banheiro de um quarto de hotel em São Paulo.

"Eu passei um sustinho. Gostaria de agradecer a discrição dos fãs que estavam no hotel, viram toda aquela movimentação e não vazaram os vídeos. Quero falar para vocês o porquê. Teve gente comentando que eu estava triste, que eu não atendi (...) Eu não estava triste. Eu realmente passei um susto no sábado. Eu fui tomar banho depois do show e o box do banheiro estourou em mim. Mas foi só um susto", disse a artista.

O vidro do box quebrou enquanto Maraisa estava no banho. A sertaneja teve um pequeno corte no pulso.

"O vidro estava frio, e a água quente. Aconteceu algum fenômeno que ninguém sabe explicar. Ele explodiu em cima de mim. Tive um cortezinho no pulso. Esse cortezinho é o livramento. Deus gosta demais da gente, Deus gosta demais de mim", refletiu a cantora.