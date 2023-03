Flávia Alessandra se diverte em dia na praia com a filha caçula, Olivia

Ela cresceu! Filha caçula de Flávia Alessandra aparece enorme ao curtir dia na praia com a mãe no Rio de Janeiro

A atriz Flávia Alessandra (48) aproveitou o domingo de sol no Rio de Janeiro para curtir uma ida à praia com sua filha caçula, Olivia (12), fruto do casamento com Otaviano Costa (49). As duas foram fotografadas durante um banho de mar com muita diversão.

Mãe e filha apareceram dando risadas enquanto encaravam as ondas do mar durante o passeio juntas. Inclusive, Olivia mostrou que cresceu! A jovem de apenas 12 anos de idade mostrou que está mais alta do que sua mãe e roubou a cena durante o passeio delas.

Há pouco tempo, Flávia Alessandra e Olivia também foram vistas juntas no casamento da promoter Carol Sampaio no Rio de Janeiro. O evento aconteceu na Marquês de Sapucaí e as duas capricharam nas escolhas dos looks para a ocasião. Confira as fotos aqui.

Fotos: Dilson Silva e Fabricio Pioyani / AgNews

Filha mais velha de Flávia Alessandra é flagrada no Rio de Janeiro

Há pouco tempo, a jovem Giulia Costa, filha mais velha de Flávia Alessandra, exibiu toda a sua beleza ao ser flagrada pedalando no Rio de Janeiro. Ela foi vista em sua bicicleta pela orla de uma praia no Rio de Janeiro. Nas fotos, a estrela chamou a atenção ao surgir de biquíni estampado e shorts branco enquanto pedalava a sua bicicleta na ciclovia local.

Foto: Fabricio Pioyani / AgNews