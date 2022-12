Fiuk brinca ao ver a separação de Adriano: ‘Bateu o recorde do meu pai’

Fiuk surpreende com comentário ao notícia de que Adriano Imperador teria se separado menos de um mês após o casamento civil

O ator e cantor Fiuk surpreendeu ao fazer um comentário sobre a possível separação do ex-jogador de futebol Adriano Imperador. Neste sábado, o Jornal Extra revelou que Adriano se separou de Micaela Mesquita apenas 24 dias após o casamento no civil. O assunto repercutiu nas redes sociais e Fiuk comentou sobre isso.

Em um post no Instagram, ele comparou Adriano Imperador com seu pai, Fábio Jr. “Bateu o recorde do meu pai”, disse ele.

Vale lembrar que Fábio Jr já teve vários casamentos ao longo de sua vida. O cantor já viveu longos relacionamentos com Tereza de Paiva Coutinho, Gloria Pires, Cristina Kartalian, Guilhermina Guinle, Patricia de Sabrit, Mari Alexandre e Fernanda Pascucci.

O romance de Fiuk e Thaisa

Fã do cantor há anos, Thaisa e Fiuk contaram como a relação passou de admiração de ídolo e fã para romance. “Era estranho no começo, tinha medo de estragar essa relação de fã e ídolo”, disse Thaisa para a revista CARAS. “Tomei um susto quando a vi como mulher. Eu me culpei muito. Mesmo sabendo que ela já tinha mais de 20 anos, eu havia conhecido ela pequena! Demorei um tempo para aceitar que estava atraído”, confessou Fiuk.

Os dois comentam como é viver entre fama e anonimato. “Vejo o quanto ele se esforça para fazer coisas comigo que ele não fazia antes: ir à praia, caminhar no calçadão, parar um tempo no quiosque para tomar uma água de coco”, diz ela. “Eu tenho um lado simples, gosto de ir à feira, ao mercado, fazer coisas corriqueiras, mas nem sempre conseguimos”, completa Fiuk.