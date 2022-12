Acabou? Adriano Imperador se separa de Micaela Mesquita, diz jornal

Apenas 24 dias após assina o casamento civil, Adriano Imperador e Micaela Mesquita teriam se separado

O jogador de futebol Adriano Imperador voltou a ser notícia na imprensa neste sábado. Isso porque o Jornal Extra revelou que o casamento dele chegou ao fim menos de um mês após a união civil.

De acordo com o Extra, Adriano e Micaela Mesquita se separaram apenas 24 dias após o casamento civil. A separação teria acontecido após uma discussão do casal.

Os dois já pararam de se seguir nas redes sociais e ela apagou as fotos do seu perfil no Instagram. Por enquanto, eles não se pronunciaram sobre a possível separação.

Adriano e Micaela já foram e voltaram algumas vezes no relacionamento, sendo que essa é a quinta vez que reataram o romance.

Neta de Gretchen se envolveu com o jogador

Adriano chegou a trocar beijos com Bia Miranda(18), neta da cantora Gretchen (63) e atual participante da atual edição A Fazenda 14, na TV Record.

"Eu fiquei com o Adriano quando estava dando um tempo do meu namoro. Fiquei com o Adriano duas vezes só. Não teve nada de relacionamento nem de namoro, nada. Só ficamos e estávamos nos conhecendo", declarou Bia em seu Instagram, em agosto deste ano.

Gretchen chegou a utilizar suas redes sociais e garantiu que, ainda que eles estivessem vivendo um romance, isso não seria um problema para ela ou qualquer outro membro de sua família, já que eles não se importam com diferença de idade entre as pessoas.