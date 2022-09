Fiuk e Thaisa: conto de fadas da vida real

Em seu lar paulistano, Fiuk narra como o amor de fã virou romance: 'Demorei um tempo para aceitar que estava atraído'

Por Daniel Palomares Publicado em 04/09/2022, às 13h55

Parece até uma história de conto de fadas! Nem nos melhores sonhos Thaisa Carvalho (23) poderia imaginar que o amor que sempre nutriu por Fiuk (31) fosse muito além da relação de fã e ídolo. Encantada pelo filho de Fábio Jr. (68) desde a adolescência, a jovem não esconde a felicidade ao ver que a paixão de tiete se transformou em um enredo de amor. “A nossa história é muito gostosa. A gente sempre se lembra de tudo que aconteceu. Quem diria que rolaria?”, diz a influencer. “Sempre senti a energia das pessoas pelo abraço e o dela era muito especial. Era muito fofo. Eu a chamava para perto de mim e ela grudava”, relembra Fiuk, que abriu as portas de sua casa, em Alpha­ville, na Grande SP, para falar sobre a fase de romance e paixão.

Acompanhando cada passo do ídolo desde 2009, Thaisa se encontrou com o futuro namorado inúmeras vezes antes de o romance nascer. Ela via Fiuk no camarim, após os shows, o visitava durante as gravações de novela e, claro, sempre levava os melhores presentes. “Eram sempre os mais elaborados, coisas que, ela sabia, eu adoraria usar”, fala o artista. E tudo segue guardado, como a camiseta com declarações escritas a mão e um álbum de fotos profético: “Não é o fim”, diz a última página.

O tempo passou e os dois admitem que tiveram medo de onde a história iria parar. “Era estranho no começo, tinha medo de estragar essa relação de fã e ídolo”, diz Thaisa. “Tomei um susto quando a vi como mulher. Eu me culpei muito. Mesmo sabendo que ela já tinha mais de 20 anos, eu havia conhecido ela pequena! Demorei um tempo para aceitar que estava atraído”, confessa ele. O amor, porém, falou mais alto e a convivência transformou a relação. “Quando é nosso ídolo, idealizamos muito. É o nosso príncipe, sem defeitos. Mas, no fundo, ele é um ser humano como a gente”, admite Thaisa, que tenta mostrar ao amado o outro lado da vida, longe da fama. “Vejo o quanto ele se esforça para fazer coisas comigo que ele não fazia antes: ir à praia, caminhar no calçadão, parar um tempo no quiosque para tomar uma água de coco”, diz ela. “Eu tenho um lado simples, gosto de ir à feira, ao mercado, fazer coisas corriqueiras, mas nem sempre conseguimos”, completa Fiuk.

Com quatro irmãos, a vontade de constituir uma grande família, assim como o pai, passa pela cabeça do ator e cantor. “Deve ser o maior sonho da vida dele”, reflete Thaisa. “Tudo vem no tempo de Deus, espero que seja com ela. Quero ter pelo menos três filhos. Tenho vontade até demais de ser pai, preciso dar uma segurada”, brinca Fiuk. E será que Thaisa já conquistou a família do eleito? “Eu me dou superbem com a minha sogra, meu sogro, as irmãs e o irmãozinho dele. O Fábio me disse: “Se você é fã, então vai dar certo!”. Nossa relação é ótima”, garante a influencer. Tal pai, tal filho, vale lembrar que Fábio Jr. também é casado com Maria Fernanda Pascucci (36), ex-presidente de um fã-clube dele.

Longe das novelas desde o fim da global A Força do Querer e no elenco do longa Me Tira da Mira ao lado da irmã, Cleo (39), Fiuk ainda se recupera do impacto que a participação no reality global BBB 21 teve sobre ele. Finalista de uma das edições mais comentadas de todos os tempos, o cantor admite que enfrentou um de seus maiores desafios dentro da casa. “Mexeu muito comigo. Foi muito intenso. Eu sou bicho do mato. Faço novela, show, mas gosto de ficar quietinho, em casa, com a família. Foi muito louco. Entrei lá para me divertir e dei de cara com a dor, fúria, ódio... Nas primeiras semanas, me questionei muito, pensei o que estava fazendo ali. Talvez eu não estivesse pronto. Nunca vou me esquecer do sabor que foi o renascimento que o BBB me deu”, lembra ele. Dentro do confinamento, todos os sentimentos transbordaram. Por conviver com o TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, Fiuk se viu mergulhado na depressão e ansiedade durante o jogo e fumava constantemente para se acalmar. Agora, luta para colocar um ponto final no vício. “Eu me desestabilizei em um grau enorme. Isso me cutucou para essa reforma dentro de mim. Não estou 100%, são alguns passos para frente e outros muitos para trás. Mas estou muito melhor. Estar no controle é maravilhoso”, festeja ele.

Além da atuação e da música, Fiuk tem se entregado a outra paixão: o empreendedorismo. Amante do drift, modalidade do automobilismo, ele se divide entre pilotar e organizar eventos voltados à prática. “Demorei para me entender como empreendedor. É muito gostoso, dá muito trabalho, mas é muito bom”, avalia. Com uma parceira como Thaisa ao lado, porém, tudo fica mais fácil. Dona de uma marca de roupas e um salão de beleza em Santos, ela se divide entre o litoral paulista e a capital. Se já pintou alguma desavença nesse conto de fadas? “Nos damos muito bem. DR todo casal tem, mas a gente se acerta”, conclui ela.

FOTOS: Samuel Chaves; Stylist: Rafael Menezes