Filho de Preta Gil fala sobre fim do casamento da mãe após traição

Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, falou sobre o tratamento da mãe contra o câncer de intestino. O artista conversou com o programa Fofocalizando, do SBT, e revelou que ela está mais disposta na nova fase do tratamento.

"Ela está numa fase do tratamento que as coisas estão mais calmas, ela está mais disposta, está conseguindo viver a vida", ressaltou o cantor, que faz parte do grupo 'Gilsons' ao lado de João Gil e José Gil.

Em seguida, o neto de Gilberto Gil foi questionado sobre o fim do casamento de sua mãe com Rodrigo Godoy, e Francisco foi sucinto na resposta. "Normal, é a vida", pontou o rapaz, que não quis opinar sobre a relação da cantora.

Os boatos sobre o divórcio de Preta e Rodrigo passaram a circular na web em abril. Na ocasião, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, revelou que o então marido da cantora teria saído de casa há mais ou menos um mês. Os dois estavam casados há oito anos, e casos extraconjugais de Godoy motivaram o término.

Recentemente, a cantora falou pela primeira vez sobre o término. "Hoje voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões, mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo. Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho", desabafou.

Preta Gil fala sobre nova fase do tratamento

Na noite desta última quarta-feira, 31, Preta usou as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre seu quadro de saúde. Nos Stories do Instagram, a artista gravou um vídeo mostrando que estava no hospital para realizar novos exames e também para realizar uma sessão de radioterapia.

"Hoje é dia de exame de sangue, eu faço toda semana, tem radioterapia daqui a pouco. Mas está tudo bem, gente, estou ótima", contou a artista no vídeo, mostrando que estava acompanhada de alguns amigos durante o tratamento.

