Filho de Ivete Sangalo já deu o que falar com talento na música, esportes e contatinhos; relembre

Marcelo Sangalo Cady, filho de Ivete Sangalo, chamou a atenção da web durante o Carnaval ao comentar sobre vida amorosa

Marcelo Sangalo Cady (14), filho de Ivete Sangalo (51) e Daniel Cady (38), chamou a atenção da web durante o Carnaval no último domingo, 11, ao comentar sobre sua vida amorosa e contatinhos. Essa, porém, não foi a primeira vez que o jovem deu o que falar entre os internautas. Relembre quando o herdeiro virou assunto com paixão pela música e talento no esporte.

Antes de esbanjar talento tocando percussão no Carnaval de 2024, Marcelo Cady Sangalo já tinha surpreendido o público em trio elétrico no ano passado. Apaixonado por música, o filho de Ivete Sangalo deu show de habilidade ao ser flagrado tocando durante apresentação da mãe em bloco de Salvador. "Meu filho, você tocando lindo com mamãe é o meu maior presente. Te amo", declarou a artista sobre o filho nas redes sociais.

Surfista, o garoto também impressionou com habilidade no esporte. Nas redes sociais, Marcelo Cady Sangalo compartilha cliques surfando no mar ou em piscinas de onda e conquista elogios de famosos e internautas. "Gostei da prancha haha", brincou Gabriel Medina. "Que lindo! Surfando muito", escreveu Ivete Sangalo.

