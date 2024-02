Liziane Gutierrez responde sobre affair com Nizam, do BBB 24: 'Sou emocionada'

À CARAS Brasil, Liziane Gutierrez, ex-participante de A Fazenda 13, da Record, comentou sobre affair com Nizam, do BBB 24

A modelo e influenciadora digital Liziane Gutierrez (37) estaria vivendo um affair com Nizam Hayek Abou Jokh (32), ex-participante do BBB 24, da TV Globo. Em entrevista a CARAS Brasil, a ex-Fazenda 13, da Record, abriu o coração e falou sobre a informação de que estava de casalzinho com o modelo no Carnaval das Artes, realizado na última terça-feira, 14, na Marina da Glória, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela deixou um mistério no ar ao declarar: "Depois vão falar que eu sou emocionada".

Um flagra divulgado por Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, veio à tona e pegou os fãs do ex-brother de surpresa. Na imagem, é possível ver os dois famosos se abraçando, durante o evento. Questionada se os dois estariam “se conhecendo melhor”, Liziane respondeu: “Então, a gente estava junto lá com outros amigos. Ele é um fofo. Nos conhecemos através de amigos em comum, que nos apresentaram. Eu não sei de nada, depois vão falar que eu sou emocionada (risos)”.

Em entrevista a Contigo!, Nizam negou que estaria tendo um romance com a influenciadora. "Eu não vi esses cliques com a ex-peoa. Eu conheci ela lá, inclusive! Não a conhecia antes e tinha alguns amigos em comum. Inclusive, uma das pessoas que está me ajudando na questão de relações públicas, que é o Júnior (Cabral). Aí somos amigos em comum e ele acabou chegando com ela, conheci lá. Não estamos nos conhecendo melhor, nada aconteceu e nada vai acontecer. Sim, continuo solteiro!", afirmou.