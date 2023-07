Filho de Faustão revela regras do pai nas gravações de "Faustão na Band"

Em recente entrevista, João Silva, filho de Faustão, revelou algumas regras curiosas impostas por seu pai no programa "Faustão na Band"; saiba quais são elas!

Há quase 40 anos presente na televisão, o apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, criou uma maneira única para comandar seus programas. E segundo seu filho, João Guilherme Silva, o pai tinha algumas regras que precisavam ser seguidas à risca nos sets de gravação.

O apresentador comandou o Domingão do Faustão por mais de 30 anos na TV Globo e, desde 2022, ele passou a apresentar o Faustão na Band, da TV Bandeirantes. Ao fazer essa transição, Fausto convidou seu filho caçula, João, para trabalhar com ele em São Paulo.

Em recente entrevista ao podcast PodDelas, apresentado por Bruna Unzueta e Thalita Meneghim, João revelou algumas regras que o pai tem nos estúdios de gravação na Band. "Meu pai tem uma cultura que ele sempre quis fazer tudo, mesmo que se fosse gravado, como se fosse ao vivo", contou o jovem.

Para isso acontecer, Faustão exigia algumas peculiaridades que faziam tudo sair com mais naturalidade, incluindo a ausência de um teleprompter. "A maioria dos programas de televisão usam e meu pai não tem lá [no Faustão na Band]. É proibido. É uma lei dele, que não pode ter TP. Ele diz: 'Você tá lendo, não é você'", relatou João.

O caçula do apresentador também revelou a ausência de ponto eletrônico, que a equipe usa para se comunicar com o diretor do programa. "Sempre foi assim", contou João, que assumiu o programa junto de Anne Lotterman após a saída do pai da emissora em 2022.

Confira o trecho da entrevista:

João Guilherme Dias fala sobre a saída do pai da Band

Na mesma conversa com Bruna Unzueta e Thalita Meneghin, no podcast PodDelas, João Guilherme Silvasurpreendeu o público ao revelar que a sensação após a saída do pai do programa Faustão na Band foi de alívio.

A apresentadora Boo questionou o atual apresentador do programa: “Teve alguma diferença quando você apresentou pela primeira vez com o seu pai e depois sem seu pai?”

“Eu fiquei mais tranquilo depois [que Faustão saiu]. Eu relaxei! Porque com ele lá... Eu sou um cara que admiro muito ele, muito fã, e eu acho que não quero nunca errar na frente dele. Tem uma coisa de filho tipo: ‘Quero dar orgulho para o meu pai’”, comentou o jovem.