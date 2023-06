Filhas de Gloria Maria fazem rara aparição com o padrinho famoso: 'Amores do dindo'

Padrinho das filhas de Gloria Maria posa com as adolescentes durante jantar no Rio de Janeiro. Gloria Maria deixou plano para a criação das herdeiras

As filhas da jornalista Gloria Maria, Laura e Maria, de 14 e 15 anos, curtiram uma noite de domingo divertida com o padrinho, Bruno Astuto, e outros amigos da família. Nas redes sociais, o famoso posou sorridente com as duas afilhadas em um restaurante no Rio de Janeiro e compartilhou o momento com os seguidores.

“Dia de pizza com os amires do dindo e as tias da farra. Minhas princesas”, disse ele na legenda. Bruno é padrinho de batismo das filhas de Gloria Maria e é um dos responsáveis por seguir com a criação das meninas após a morte da mãe em fevereiro deste ano. Ele esteve ao lado das adolescentes durante o período de luto, incluindo o velório, na missa de sétimo dia e também na entrevista delas ao programa Fantástico.

Há pouco tempo, Bruno Astuto relembrou como foi o batismo das meninas. “Dias antes do batizado das meninas, um padre mostrou certo desconforto pelo fato de eu estar de casamento marcado – com um homem, claro. 'Então, o batizado está cancelado', respondeu ela, sem rodeios. Imagina, Glória, eu sempre vou ser padrinho de coração, deixa para lá. 'Você não entende, compadre', rebateu. 'A gente nunca pode deixar para lá'. A cerimônia aconteceu e foi muito emocionante”, afirmou ele.

Antes de sua morte, a jornalista Gloria Maria deixou tudo assegurado após o avanço do câncer no cérebro. As informações são da revista Veja, que disse que caberá aos padrinhos cuidar das pequenas. “Minhas filhas não têm pai, eu decidi tê-las sozinha. Sou eu e ponto. Preciso estar bem para vê-las no balé, nos eventos da escola. O dia em que não puder estar, que morrer, elas terão tudo encaminhado. Vão estudar nos melhores lugares, têm padrinhos maravilhosos. Tá tudo certo."

"Tem gente que opta pelo vitimismo. Eu odeio drama, não sou coitadinha. Vim sem esse sentimento. Nasci numa família extremamente pobre e matriarcal. Cheia de mulheres fortes. Minha avó Alzira, que morreu com 104 anos, tinha uma porrada de filhos, mandava em todo mundo”, disse ela segundo a publicação. Laura, a mais velha, tem como padrinho o jornalista Bruno Astuto.Caio Nabuco é o padrinho de crisma da jovem. Já a caçula, Maria, tem como madrinha Julia Azevedo.