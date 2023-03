Filhas de Gloria Maria curtem jantar com Narcisa Tamborindeguy: 'Coração'

Narcisa Tamborindeguy reúne as filhas da amiga Gloria Maria para jantar especial em hotel de luxo no Rio de Janeiro

A socialite Narcisa Tamborindeguy surpreendeu os fãs ao mostrar que se encontrou com as filhas da jornalista Gloria Maria, Laura, de 14 anos, e Maria, de 15 anos, para um jantar na última segunda-feira, 7. Gloria e Narcisa eram amigas e a socialite faz questão de manter contato com as filhas dela depois de sua morte.

Nas redes sociais, Narcisa mostrou fotos com as duas jovens durante o encontro delas em um hotel de luxo no Rio de Janeiro. As meninas apareceram sorridentes nas fotos com a amiga da mãe.

“Com as minhas amadas sobrinhas do coração, Maria e Laura. Filhas da minha amiga e rainha universal, Gloria Maria, no Belmond Copacabana Palace”, disse ela na legenda.

A jornalista Gloria Maria faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023 em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento parou de fazer efeito nos últimos dias de vida dela. A comunicadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e tratou com imunoterapia. Pouco depois, ela teve uma metástase no cérebro e operou para retirar o tumor. Porém, em 2022, ela teve novas metástases no cérebro. O velório aconteceu no dia 3 de fevereiro e o corpo dela foi cremado na sequência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Narcisa Tamborindeguy (@narcisat)

Filha mais velha de Gloria Maria revela o que quer ser quando crescer

Em uma interação com os seguidores nas redessociais, a jovem Maria Matta, filha mais velha de Gloria Maria, contou qual profissão quer ter quando crescer. “Pretendo seguir como atriz. Ou ativista e trabalhar com movimentos para lutar pelos direitos de nós, negros”, disse ela.

Além disso, ela contou como é ser filha de Gloria Maria. “Ser filha da maior repórter da televisão brasileira é puro orgulho. Os melhores conselhos da minha vida vieram da minha mãe. Tudo que minha mãe dizia sempre estava certo e me ajudava. Ela me deu o maior amor do mundo e eu sei que não acabou aqui. Eu ainda vou encontrar ela. Ela é a minha maior inspiração”, disse ela. Por fim, ela contou o que mais gosta de fazer em sua rotina. “Gosto muito de cantar!”, declarou.