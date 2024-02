Filha de William Bonner e Fátima Bernardes faz rara aparição com o namorado

Apaixonada! Bia Bonemer, filha de William Bonner e Fátima Bernardes, encanta ao compartilhar novas fotos ao lado de seu primeiro amor

Filha dos jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes, Bia Bonemer surpreendeu ao usar as redes sociais para dividir novas fotos ao lado de seu namorado no último domingo, 25. Discreta em sua vida pessoal, a influenciadora digital vive um relacionamento distante dos holofotes com seu primeiro namorado, o instrutor de voo Caio Freitas.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bia compartilhou momentos especiais de seu final de semana ao lado do novo amor. Em uma selfie, a jovem aparece sorridente ao lado do amado e de seu cachorrinho, em um restaurante no Rio de Janeiro. Além disso, a influenciadora segura a mão do amado com carinho no registro.

Na sequência, a herdeira dos comunicadores compartilhou um compilado do seu mês de fevereiro, revelando diversos momentos de trabalho, estudo e diversão com suas amigas. Bia também mostrou que passou o período de folia ao lado do rapaz, compartilhando registros de sua presença juntos em um camarote com um sorriso radiante.

Vale lembrar que ela é uma das trigêmeas de Fátima Bernardes e William Bonner, e tornou público seu relacionamento com o instrutor de voo em dezembro do ano passado. Discreta em sua vida pessoal, a influenciadora digital dividiu alguns registros ao lado do amado para celebrar o primeiro mês de namoro sem fazer alarde.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Bonemer (@biabonemer)

Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento que Bia assume publicamente. Durante sua participação no podcast de Livian Aragão no começo do ano passado, a jovem revelou que nunca tinha vivido um relacionamento sério: “Sou bem difícil. Tenho muita dificuldade em me abrir. É muito difícil me abrir para uma pessoa e confiar nela”, ela contou.

Filha de Fátima Bernardes surpreende ao exibir celular ‘antigo’:

No início de fevereiro, Beatriz Bonemer, filha dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, compartilhou com os seguidores uma situação para lá de inusitada. Após publicar uma selfie no espelho, ela foi questionada por um internauta sobre o motivo de possuir um aparelho celular "antigo" e brincou com a mensagem.

Na imagem, é possível observar que Bia Bonemer usa um celular lançado em 2020. Ela, então, recebeu uma mensagem de um seguidor indignado com a situação: "Incrível como você não tem o iPhone 15 Pro Max ainda", escreveu. Em seguida, o internauta enviou uma pergunta sobre o modelo antigo e a herdeira dos famosos se divertiu com as mensagens recebidas.