Filha de Fátima Bernardes se diverte com dúvida inusitada de seguidor

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonemer compartilhou a reação de um internauta ao vê-la usando um celular 'ultrapassado'

Beatriz Bonemer, filha dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, compartilhou com os seguidores uma situação para lá de inusitada. Após publicar uma selfie no espelho, ela foi questionada por um internauta sobre o motivo de possuir um aparelho celular "antigo".

Na imagem, é possível observar que Bia Bonemer usa um iPhone 12, lançado em 2020. Ela, então, recebeu uma mensagem de um seguidor indignado com a situação: "Incrível como você não tem o iPhone 15 Pro Max ainda", escreveu.

Em seguida, o internauta enviou uma pergunta: "Como pode você ter um iPhone 12?". A herdeira dos famosos se divertiu com as mensagens recebidas e mostrou que riu da situação.

Recentemente, Beatriz revelou que saiu da casa da mãe e decidiu morar sozinha aos 25 anos. Formada em design e influenciadora digital, Ela já contou que tem grande desejo de seguir carreira na música.

"Dos meus irmãos, eu sempre fui a mais tímida, mas fui crescendo e isso foi mudando. Por isso, acho que minha mãe nunca imaginou que eu pegava o microfone para cantar quando saía para bares", declarou ela ao jornal Extra, à época.

Vale lembrar que, além de Bia, Fátima Bernardes e William Bonner também são pais de Vinicius Bonemer e Laura Bonemer. Os trigêmeos nasceram em outubro de 1997.

Fátima Bernardes exibe foto inédita com o novo genro

A apresentadora Fátima Bernardes aproveitou o último final de semana na companhia de uma de suas filhas, Beatriz Bonemer, e do novo genro, Caio Freitas. Nas redes sociais, a comunicadora mostrou uma foto com o novo casal e encantou seus seguidores.

Bia e Caio estão namorando há poucos meses e já foram curtir um passeio com a mãe dela. Na selfie, Fátima surgiu sorridente ao posar com os dois jovens.

"Estava com saudade desse casal lindo", disse ela na legenda. Bia e Caio assumiram o namoro em dezembro de 2023.

Na época, eles comemoraram o primeiro mês de namoro com um post especial no Instagram e revelaram publicamente que estão juntos. Através dos stories em seu perfil oficial no Instagram, Bia abriu um pequeno álbum de fotos com momentos especiais ao lado do namorado.

A jovem incluiu registros descontraídos curtindo seu novo apartamento ao lado do amado, e até algumas aparições públicas, como em festas e em um jogo do Flamengo, o time do sortudo. Confira!