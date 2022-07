Filha de Luana Piovani e Pedro Scooby curte passeio com a madrasta, Cintia Dicker

Cintia Dicker é fotografada durante um passeio com a enteada, Liz, filha de Luana Piovani e Pedro Scooby

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 21h33

Filha de Luana Piovani (45) e Pedro Scooby (33), Liz (6) aproveitou um passeio especial com a madrasta, a modelo Cintia Dicker (35), nesta segunda-feira, 4. As duas foram fotografadas enquanto caminhavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Elas roubaram a cena com a parceria, os sorrisos e o carinho de uma com a outra durante o passeio.

Vale lembrar que Liz é irmã gêmea de Bem (6). Luana Piovani e Pedro Scooby também são pais de Dom (10).

As três crianças estão de férias no Brasil com o pai, Pedro Scooby. “Agora sim estou completo e as férias deles começaram! Agora o trabalho vai ficar bem mais fácil com eles do meu lado!”, escreveu ele nas redes sociais.

Não demorou para que Luana Piovani deixasse um comentário: “Que benção. Agora mamãe vai trabalhar e fica de coração feliz de ver os pintinhos felizes com papai”, afirmou.

Fotos de Liz com Cintia Dicker:

Fotos: Victor Chapetta - Agnews