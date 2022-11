Filha de Isabel Salgado posta foto antiga e homenageia a ex-jogadora de vôlei: ''Sei que segue cuidando''

Maria Clara Salgado, uma das herdeiras de Isabel do vôlei, faz linda declaração para a mãe nas redes sociais

A filha de Isabel Salgado (1960 - 2022) usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 25, para compartilhar uma foto antiga com a mãe.

Maria Clara Salgado, uma das herdeiras da ex-jogadora de volêi, que faleceu aos 62 anos, no último dia 16 de novembro, por Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), prestou homenagem para a mãe em sua conta no Instagram.

Na imagem, publicada em preto e branco, Isabel aparece jovem com a filha ainda bebê no colo. No post, ela ainda usou como trilha sonora a música Cuidando de Longe, da cantora Gal Costa (1945 - 2022), que também partiu recentemente.

"Eu sei que você segue cuidando mãe. Não é à toa que essa era a música que você mais ouvia nos últimos tempos. Pra deixar a certeza de que de perto ou de longe, você é e sempre será puro cuidado e atenção com os seus. Segue sempre comigo, muito muito VIVA em mim. Obrigada por todo amor, colo, risadas e tanto tanto carinho e aconchego. Que sorte a minha ter você pra sempre pulsando em mim", disse Maria Clara.

Nos comentários, Regina Casé (68) também falou da saudade. "E agora me emocionei de novo ouvindo essa música e pensando que agora além de @isabelsalgadovolei, @galcosta e @mariliamendoncacantora todas essas mães maravilhosas agora cuidam de seus filhos de longe… lá de cima… Me emocionei tanto com você ontem na missa… Queria pegar vocês todos no colo, assim desse jeitinho… A missa foi tão linda! Nunca vi nada tão cheio de amor."

Isabel Salgado deixou mensagem para os netos antes de morrer

A jogadora de vôlei Isabel Salgado deixou uma mensagem para os netos e bisnetos antes de falecer. Durante as eleições de 2018, a atleta fez questão de revelar seu voto e o porquê dele para as futuras gerações de sua família. "Meu nome é Isabel, eu queria gravar um depoimento para os meus netos e futuros bisnetos. Eu queria que eles soubessem que em 2018 a vó deles que era uma pessoa do esporte, votou a favor da democracia, a favor da liberdade, contra a violência. Votou 13, votou Haddad", declarou ela.

