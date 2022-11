Jogadora Isabel Salgado deixou mensagem para os netos antes de morrer

Isabel Salgado fez questão de expor sua opinião política e seus ideais em um vídeo para as futuras gerações

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 12h20 - Atualizado às 12h58

A jogadora de vôlei, Isabel Salgado, que morreu aos 62 anos, deixou uma mensagem para os netos e bisnetos antes de falecer.

Durante as eleições de 2018, a atleta fez questão de revelar seu voto e o porquê dele para as futuras gerações de sua família.

"Meu nome é Isabel, eu queria gravar um depoimento para os meus netos e futuros bisnetos. Eu queria que eles soubessem que em 2018 a vó deles que era uma pessoa do esporte, votou a favor da democracia, a favor da liberdade, contra a violência. Votou 13, votou Haddad", declarou ela na ocasião.

A jornalista Eliana Cruz relembrou um momento entre as duas ao publicar o vídeo dessa mensagem. "Em 26 de Outubro de 2018 Isabel gravou este depoimento. Fico sempre pensando nas garrafas que atiramos ao mar com mensagens para o futuro, comovida com a vida de quem teve coragem. Obrigada por tantas emoções, querida", escreveu.

"Ah gente! Que gigante!!! Dentro e fora das quadras!", comentou um fã. "Lucidez rara", afirmou outro.

Confira o vídeo de Isabel Salgado:

Em 26 de Outubro de 2018 Isabel gravou este depoimento. Fico sempre pensando nas garrafas q atiramos ao mar com mensagens para o futuro, comovida com a vida de quem teve coragem. Obrigada por tantas emoções, querida. Voa! #IsabeldoVôlei#Democracia@Haddad_Fernando@LulaOficialpic.twitter.com/i3RAQJNK9u — ElianA Alves Cruz (@cruz_elianalves) November 16, 2022

Morte de Isabel Salgado

A atleta estava internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, quando faleceu. A causa da morte não foi divulgada pela família. Salgado foi a primeira jogadora de vôlei brasileira a jogar na Europa. Ela participou das Olimpíadas de Moscou em 1980 e em Los Angeles, em 1984.