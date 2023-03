Filha de Gugu Liberato revela momento especial: 'Decisão mais importante'

Uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, Marina Liberato comove ao compartilhar momento de sua vida pessoal e a mãe celebra: 'Parabéns pela sua decisão'

A jovem Marina Liberato, que é filha de Gugu Liberato (1959-2019) e Rose Miriam, emocionou os seus seguidores neste domingo, 5, ao contar que foi batizada em uma religião cristã. Ela apareceu em uma cerimônia de batizado em novas fotos nas redes sociais e contou sobre a decisão de seguir uma religião.

Na legenda, ela contou: "No dia 04/03/2023 eu tomei a decisão mais importante da minha vida de ser batizada e seguir os passos de Jesus Cristo. Estou muito feliz em poder compartilhar esse momento com vocês e espero poder inspirar a todos para tomar a decisão certa e viver a vida eterna. Vocês não estão sozinhos, Jesus disse: “E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século” Mateus 28:20".

Nos comentários, a mãe dela celebrou o momento especial com a filha. "Marina, minha amada filha, a alegria que eu senti ao vê-la aceitando Jesus como seu ÚNICO salvador,essa alegria dentro do meu coração , jamais sairá! Meus parabéns pela sua decisão", declarou.

Marina é irmã gêmea de Sofia Liberato. As duas também tem um irmão mais velho, João Augusto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Liberato (@marinamliberato)

Filha de Gugu Liberato passou por cirurgia

Em setembro de 2022, após fortes dores na barriga, Marina Liberato foi para o hospital e precisou passar por procedimento para tratar infecção.

Chegando no hospital, ela descobriu o que tinha. "Aconteceu que eu tive apendicite, ai eu tirei meu apêndice, tudo isso em um dia mais ou menos, tive que fazer cirurgia, foi super ótima agora estou recuperando, fiquei um dia e pouquinho e peguei bem no comecinho", falou que está tudo bem.