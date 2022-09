Filha de Gugu Liberato passa por cirurgia às pressas após fortes dores: ''Peguei no comecinho''

Após dores na barriga, filha de Gugu Liberato foi para o hospital e precisou passar por procedimento para tratar infecção

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 11h43

Uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato (1959-2019), Marina Liberato (18), precisou passar por uma cirurgia às pressas nos últimos dias após sentir fortes dores na região da barriga. Nos stories de seu Instagram, ela explicou melhor o que aconteceu e o motivo de ter ficado ausente.

Já em sua casa nos EUA, depois de ter ficado um dia e meio internada, a jovem contou nesta quarta-feira, 07, com detalhes o que aconteceu e esclareceu que está bem após o susto.

"Fui parar no hospital, ontem minha barriga começou a doer muito do nada, na aula fui pra enfermaria da escola e viram que tinha uma infecção na bexiga e nem era isso", comentou que precisou procurar ajuda.

Chegando no hospital, ela descobriu o que tinha. "Aconteceu que eu tive apendicite, ai eu tirei meu apêndice, tudo isso em um dia mais ou menos, tive que fazer cirurgia, foi super ótima agora to recuperando, fiquei um dia e pouquinho e peguei bem no comecinho", falou que está tudo bem.

Focada, Sofia Liberato exibe corpaço em ação ao pegar pesado na academia

A outra filha gêmea de Gugu Liberato, Sofia Liberato (18), mostrou que está focada na academia. No último domingo, 04, ela compartilhou um vídeo de vários treinos e falou sobre estar se esforçando.

Nos registros, a jovem surgiu pegando pesado na musculação e nos exercícios funcionais. "Isso pode parecer clichê, mas nunca desista do seu objetivo. Mesmo se estiver desanimado, é importante persistir e ir até o final!", disse ela na legenda

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a herdeira de Gugu Liberato. "Linda", elogiaram vários. Além de ter recebido várias palminhas aprovando sua força de vontade.

Nas últimas semanas, no Dia dos Pais, Sofia Liberato fez uma linda homenagem para Gugu Liberato. Na ocasião, ela relembrou vários momentos marcantes ao lado do apresentador.

