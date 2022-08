Ferrugem surge em clima de romance com a esposa Thaís Vasconcellos

Ferrugem usou suas redes sociais para exibir um momento muito romântico ao lado da esposa, Thaís Vasconcellos

Nesta sexta-feira, 19, Ferrugem (33) usou suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado da esposa, Thaís Vasconcellos(28). O pagodeiro publicou uma sequência de fotos onde ele aparece coladinho com a amada, durante os bastidores de um show.

Entre as imagens, eles aparecem se olhando apaixonadamente em alguns cliques e dando um beijão de cinema em outros, enquanto usavam looks estilosos. Ele com uma calça, caqui e uma camiseta estampada, enquanto ela apostou em um conjunto de calça e top de manga comprida com estampa tie-dye.

Na legenda, ele se derreteu pela amada, fazendo uma linda declaração de amor: "Quem mandou você roubar o brilho do sol e guardar dentro do olhar?".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Eu amo um casal!", falou outro. "Sucesso sempre!", desejou um terceiro.

Confira as fotos românticas de Ferrugem coladinho com sua esposa, Thaís Vasconcellos:

Filhas de Thaís Vasconcellos e Ferrugem encantam ao usar maiôs idênticos

Recentemente, Thaís Vasconcellos, esposa de Ferrugem, usou suas redes sociais para exibir um momento fofo que fotografou das três filhas, Julia, Sofia e Aurora. A mamãe babona vestiu as três com maiôs idênticos e deixou seus fãs encantados com a cena.

