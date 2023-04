Fernando Alonso fala sobre boatos de romance com Taylor Swift

Piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso responde pergunta sobre rumores de affair com Taylor Swift

Alguns rumores que rodam pela internet apontam que o período solteira da cantora norte-americana Taylor Swift (33) já teria acabado! Os internautas começaram a apontar que a artista estaria vivendo um romance com o piloto espanhol de Fórmula 1, Fernando Alonso (41).

Recentemente, Taylor terminou seu relacionamento de seis anos com o ator Joe Alwyn (32). Já nesta semana, o site norte-americano de fofocas Deux Moi, conhecido mundialmente por ser especializado em vazar informações privilegiadas sobre os famosos, apontou que Swift e Alonso estavam se conhecendo melhor.

Então, Fernando acabou sendo questionado sobre o possível envolvimento com a cantora, levando a curiosidade dos jornalistas numa boa, mesmo estando mais focado nas corridas. Rachel Brooks, repórter da Sky Sports, contou que havia tópicos da vida pessoal do piloto que estavam gerando alta curiosidade no público.

“Sim, provavelmente. Mas estou focado em Baku, na corrida”, desconversou o atleta, dando uma piscada para a repórter, o que acabou gerando burburinho na internet. Fernando está atualmente no circuito de Baku, no Azerbaijão.

Motivo da separação da cantora Taylor Swift e do ator Joe Alwyn vem à tona

De acordo com a revista People, Taylor Swift e Joe Alwyn ficaram separados por algumas semanas até decidirem romper o relacionamento por causa das personalidades diferentes. Uma fonte da publicação informou que eles tiveram momentos difíceis ao longo do relacionamento, um dos motivos é que Joe que estava acostumado com uma vida fora dos holofotes não estava acostumado com a fama da cantora e não sabia lidar com o sucesso dela.

“Joe lutou com o nível de fama de Taylor e a atenção do público. As diferenças em suas personalidades também se tornaram mais difíceis de ignorar depois de anos juntos. Eles se distanciaram”, disse a fonte, que ainda completou: “Taylor não viu os dois dando certo a longo prazo”.