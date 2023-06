Felipe Theodoro relembra momento em que se assumiu para a família: 'Abençoado'

Durante o especial CARAS Inverno, Felipe Theodoro falou sobre sua sexualidade e relembrou momento em que se assumiu para a família

Felipe Theodoro, um dos convidados do CARAS Inverno, vive romance com atual namorado, Glauber, há quatro anos. Durante o especial, o influencer falou sobre sua sexualidade e ainda relembrou o momento em que se assumiu para a família: "Abençoado".

"Nunca tive esse problema, graças a Deus. Sei que é uma questão muito delicada para muita gente e tive essa sorte. Nunca foi uma coisa que a gente precisou marcar um almoço com minha mãe e meu pai, para falar: 'Gente, então é isso'. Mãe sempre sabe. E era uma coisa que aconteceu", compartilhou Felipe Theodoro sobre se assumir para a família. O influencer revelou o momento em que sua sexualidade foi oficializada para os parentes: "Levei meu primeiro namorado de verdade no aniversário de um ou dois anos - não lembro - da filha da minha irmã. Ali, oficializei".

Felipe Theodoro também comentou se já passou por situações de preconceito: "Sou muito abençoado, porque nunca passei por isso. Não sei se as pessoas acham que sou doido e falam: 'Sai para lá. Essa praga é maluca, estou fora disso'. Sempre tem uns comentários maldosos na internet, mas é um ou outro. Nem consigo ver tudo. Mas assim, nunca [sofri com preconceito]. Graças a Deus, sou muito abençoado".

