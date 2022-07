CARAS Inverno – Campos de Jordão: conheça o Hotel Ort

'CARAS Inverno: Campos de Jordão' receberá os convidados no luxuoso Hotel Ort. Veja os ambientes do local

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 15h46

A temporada de CARAS Inverno: Campos de Jordão começa nesta terça-feira, 5, e os convidados serão recebidos no Hotel Ort. A CARAS desembarca na Serra da Mantiqueira para entrar no clima da estação mais fria do ano.

A temporada acontece no período de 5 a 12 de julho.

Conheça detalhes do local que vai receber os convidados de CARAS: