Felipe Simas reúne a mulher e os filhos em foto e fala sobre importância da família: ''Meu propósito''

Felipe Simas reúne Mariana Uhlmann e os três filhos em clique nos Estados Unidos e fala sobre importância da família

Redação Publicado em 03/06/2022, às 12h05

Felipe Simas (29) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 03, para recordar um clique ao lado da família.

Na foto, tirada no famoso píer de Santa Mônica, em Los Angeles, na Califórnia, o ator aparece abraçado com a esposa, a atriz Mariana Uhlmann (31), e os três filhos, Joaquim (8), Maria (5) e Vicente (2).

"Encontrei meu propósito quando parei de pensar em mim. Achava que seria o oposto. Quanto mais tempo pra mim mesmo, mais saberia sobre o que eu gostaria pra minha vida. Acontece que quando eu penso sobre mim, não sei exatamente do que sou capaz. Me conheço melhor quando me entrego por inteiro", escreveu o ator.

Recentemente, Felipe Simas contou que, esses dias, a família passou um perrengue: o caçula foi mordido por um cachorro.

