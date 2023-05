Felipe Andreoli mostra cama do filho e detalhe inusitado chama atenção: ‘Almofada com minha cara’

Jornalista Felipe Andreoli brinca sobre ter almofada com seu rosto em cama de filho, Rocco

Nesta quinta-feira, 25, o jornalista e apresentador Felipe Andreoli (43) usou suas redes sociais para mostrar um pouco da cama de seu filho, Rocco, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Rafa Brites (35). Mas um detalhe inusitado chamou a atenção no clique: uma almofada com a cara do pai do pequeno, que também é pai de Leon, que logo foi explicada.

“Essa é a cama do Rocco. Uma baleia de pelúcia, cobertor, travesseiros… Mas eu sei, o que chama atenção mesmo é essa almofada com a minha cara… [risos]”, escreveu o jornalista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Foi um presente da Ana Maria Braga, quando eu estava na copa. E o Rocco levou esse presente bem a sério. Levou a danada com ele e não deixa sair da cama de jeito nenhum. Toda vez que entro no quarto dele fico com vergonha de me ver ali, muito estranho… Pergunto se pode tirar e ele não deixa. Mas acho que minha cara ali não é suficiente… Afinal, praticamente todo santo dia ele acorda no meio da noite, vem pra nossa cama e deita colado comigo. Desculpa, Rafa Brites , você sabe que é verdade. O nível de colado na cama é o seguinte: ele divide o mesmo travesseiro comigo. Eu querendo ou não. Não é uma opção. E eu? Fico feliz. Mesmo acordando todo dia com o braço dormente. A almofada, acho fofo, mas quando der eu tiro…”, completou o apresentador.

Grávida? Rafa Brites revela saudade do barrigão e fãs desconfiam

Vem bebê por aí? A apresentadora Rafa Brites deixou seus seguidores com a pulga atrás da orelha após publicar uma sequência de posts enigmáticos recentemente. É que a esposa do jornalista Felipe Andreoli (43) confessou que está com saudade do barrigão de grávida logo após retornar de viagem romântica com o marido.

Tudo começou quando Rafa postou uma foto ao lado de Felipe em seus stories: “Dia lindo em nossas vidas”, ela legendou fazendo mistério sobre o motivo. Em seguida, a apresentadora decidiu relembrar uma de suas gestações e postou um registro em que exibe o barrigão explodindo durante ensaio. "Estou com uma saudade dos meus barrigões que dá até medo [risos]", ela legendou a publicação, que levantou suspeitas dos seguidores.