Fátima Bernardes homenageia Galvão Bueno: 'Honra ter trabalhado com você'

A apresentadora Fátima Bernardes compartilhou um vídeo carinhoso em que aparece com o narrador Galvão Bueno

A apresentadora Fátima Bernardes (60) recorreu às redes sociais para fazer uma homenagem a Galvão Bueno (72).

Ela lembrou alguns momentos em que trabalhou ao lado dele e escreveu um texto carinhoso para a despedida do narrador.

"Galvão Bueno, foi uma honra ter trabalhado com você em tantos momentos. Desejei muito uma despedida mais festiva pra você, mas não foi possível. Que bom que você tem incontáveis momentos de alegria pra guardar na memória. E todos nós, o seu público, também", disse ela.

As imagens chamaram a atenção dos seguidores que encheram a publicação de mensagens carinhosas.

"Um profissional único, eu sou fã! Que ele receba todo nosso carinho e reconhecimento", escreveu uma delas. "O melhor narrador de copa do mundo que já tivemos. Eu lembro de quando ainda era uma criança e não entendia nada de esportes, mas quando o Galvão gritava 'Gooooooooooool', eu pensava, 'Nossa, esse cara torce pela gente, o grito de Gol é diferente', mas eu nem sabia que era tão brasileiro quanto a gente', publicou outra. "Galvão é maravilhoso!", concluiu uma terceira.

Fátima Bernardes se diz cansada emocionalmente com apresentação do 'The Voice'

Fátima Bernardes contou sobre os novos desafios que enfrenta a frente do 'The Voice Brasil'. Em entrevista ao Gshow, a jornalista contou como estava se sentindo e foi totalmente sincera ao não falar as palavras positivas que geralmente se quer ouvir. “Tive vontade de chorar várias vezes. Estou cansada não só fisicamente, mas emocionalmente”, desabafou.

Ela é mais uma de tantos brasileiros que sofrem com a rotina exaustico e o estresse crônico. Fátima contou que desde que atuava na bancada do Jornal Nacional já tinha a carreira extremamente difícil e corrida, o que a fez querer desacelerar e partir para o entretenimento, mas afirmou precisar de mais tempo com a família.