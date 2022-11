Fátima Bernardes e Nando Reis lamentam a morte de Erasmo Carlos: “Sem Erasmo nada teria acontecido”

Fátima Bernardes e Nando Reis se despedem de Erasmo Carlos através das redes sociais e homenageiam o eterno “Tremendão”

Grandes nomes da música e do entretenimento se reuniram nesta terça-feira, dia 22, para lamentar a morte do cantor e compositor Erasmo Carlos. O cantor Nando Reis (59), que foi um dos membros da banda Titãs, entre 1982 e 2002, e que em parceria com Erasmo fez a música “De Noite Na Cama”, usou o espaço nas redes sociais para escrever uma homenagem póstuma ao cantor.

Nando compartilhou uma publicação com fotos ao lado do amigo e legendou: “Nosso mundo está desmoronando. Sem Erasmo nada teria acontecido, não haveria “Detalhes”, “Além do Horizonte”, “Sentado à beira do caminho”, “Cavalgada”… não haveria nada. Erasmo é parte da espinha dorsal do nosso cancioneiro, mestre da minha cartilha de como compor uma canção, astro maior da constelação estelar da Música Brasileira. Que homem admirável perdemos”, lamentou o cantor.

Fátima Bernardes lamenta a morte do cantor Erasmo Carlos

A apresentadora Fátima Bernardes (60), que é uma voz de extrema importância, tanto para o jornalismo, quanto para o mundo do entretenimento, também deixou a sua homenagem a Erasmo, que esteve presente no programa “Encontro”, quando Fátima ainda estava no comando da atração.

O vídeo publicado pela apresentadora, mostra Erasmo abrindo o programa com um de seus grandes sucessos, a música “Festa de Arromba”, lançada em 1965, mas que é conhecida até pelas gerações mais atuais. “Que dia triste. Mais um. Perdemos o grande Erasmo Carlos. Um ícone da jovem guarda. Um cara moderno na década de 60. Um cara moderno agora. Esteve várias vezes no Encontro. E essa semana, recebeu o Grammy Latino de melhor álbum de rock. Fez o que sabia e gostava até o fim. Meu carinho pra família, amigos e fãs”, escreveu Fátima na legenda da publicação.

Erasmo Carlos, conhecido por muitos como “Tremendão”, faleceu aos 81 anos de idade nesta terça-feira, 22. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro, mas por enquanto a causa da morte ainda não foi divulgada pela família. Outros famosos como o diretor Boninho, o cantor, integrante da banda Jota Quest, Rogério Flausino e o apresentador Zeca Camargo também lamentaram a morte do cantor através das redes sociais.