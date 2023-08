Fake news? Namorada de Amado Batista publica vídeo em meio a rumores de crise

Layza Felizardo, namorada do cantor Amado Batista, fez vídeo ao lado de amigas nas redes sociais

O nome do cantor Amado Batista (72) se tornou assunto nesta semana após rumores de que ele estaria enfrentando uma crise no relacionamento com Layza Felizardo (24). Em meio aos boatos, a estudante de veterinária compartilhou um vídeo ao lado de duas amigas no tiktok.

"Pov: Estão me envolvendo em fake news em todos os sites de fofoca", escreveu, na legenda do vídeo. Nos comentários da publicação, internautas apoiaram a namorada de Amado Batista . "Liga não, Lay. Só quem te acompanha sabe o quão discreta você é", declarou uma.

Bastante discretos quanto à vida pessoal, os dois não costumam aparecer juntos e o último registro do casal foi compartilhado há um mês. A foto está disponível no Instagram da estudante, em um carrossel em que a estudante de veterinária mostrou a comemoração de 60 anos do cantor Leonardo.

A namorada de Amado Batista tem pouco mais de 10 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Os dois tornaram o romance público em 2019, e, segundo o colunista Matheus Baldi, os dois estariam passando por uma crise conjugal.

A jovem estaria em uma fase de sair de casa para jantares e festas enquanto o cantor está em um momento mais caseiro. Segundo pessoas próximas ao casal, Amado Batista teria saído da casa em que os dois moravam desde o começo da relação.

Procurada pela CARAS Brasil, a estudante de medicina veterinária não retornou às mensagens. Já a assessoria de Amado Batista afirmou que não comenta sobre a vida pessoal do cantor, que também ainda não se pronunciou em suas redes.

