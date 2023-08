Quem é a namorada de Amado Batista? Layza Felizardo é 48 anos mais nova que cantor

Amado Batista e sua namorada estariam passando por crise no relacionamento

O cantor Amado Batista (72), estaria passando por uma crise no relacionamento com a estudante Layza Bittencourt Felizardo (24). Os dois tornaram o romance público em 2019, porém, muitos ainda não conhecem a parceira do músico.

Layza Felizardo é estudante de direito e teria começado a se relacionar com Amado Batista quando tinha 19 anos . Apesar de namorar um grande ícone da música sertaneja, a jovem prefere se manter bastante discreta quanto à vida pessoal.

Em suas redes sociais, ela mostra partes de sua rotina e cria vídeos de humor para seu perfil do TikTok. Já em seu Instagram, a jovem possui pouco mais de 9.000 seguidores, onde costuma publicar cliques próprios em eventos e viagens.

Ela não tem muitas aparições ao lado do cantor. O último registro ao lado do sertanejo foi compartilhado há cerca de um mês, enquanto ela participava da festa de 60 anos do cantor Leonardo, na Fazenda Talismã.

Apesar disso, ela já mostrou ter uma boa relação com Lorena Batista, filha de Amado Batista, a quem ela já se referiu como enteada após receber flores e uma declaração. "Uma florzinha para a minha 'frozinha'", escreveu a filha de Lenilde, ex-mulher do cantor, em um cartão.

Segundo o colunista Matheus Baldi, a jovem queria sair de casa para jantares e festas enquanto o cantor está em um momento mais caseiro. Segundo pessoas próximas ao casal, Amado Batista teria saído da casa em que os dois moravam desde o começo da relação.

A diferença de idade entre os dois também teria sido um ponto delicado na relação, além dos momentos diferentes da vida de cada um. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o relacionamento nas redes sociais.

CONFIRA PUBLICAÇÕES DE LAYZA FELIZARDO, NAMORADA DE AMADO BATISTA: