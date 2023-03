Fabio Assunção se derrete por Regina Casé e elogia sua relação com os fãs: 'Te amo'

Ao lado da atriz, Fabio Assunção retorna ao Globoplay com a segunda parte de Todas As Flores

O ator Fabio Assunção (51) não esconde a animação para a segunda parte deTodas As Flores, que chega ao Globoplay em 5 de abril. Na trama, ele interpreta Humberto, que mantém um relacionamento escondido com Zoé, personagem de Regina Casé (69), sua amiga dos sets de filmagem. Para o artista, a atriz é um fenômeno no Brasil, e um ótimo exemplo de simpatia com os fãs.

"Ela é incrível com as pessoas que vem falar com ela. Te amo!", declarou Fabio Assunção à parceira de cena em coletiva de imprensa , da qual a CARAS Brasil participou. Então, o ator contou que, em decorrência do sucesso da novela, muitas pessoas o abordam na rua e exaltou Casé ao falar que gosta de andar com ela e encontrar com os fãs.

"Andar com a Regina na rua é um evento. Não sei se é pela novela, ou pelo conjunto da obra, mas é uma delícia andar com ela, porque ela é a pessoa mais carismática que eu conheço", completou o artista, que também está no ar com a reprise da novela O Rei do Gado e a reexibição da série Onde Está Meu Coração?, protagonizada por Letícia Colin (33).

Leia também:Humberto Carrão entrega mudança de rumos em Todas as Flores: 'Jamais esperaria'

"Não precisa disso, eu já sou apaixonada por você", disse em resposta a Fabio Assunção. Ela ainda contou que atualmente não dá mais autógrafos, mas que sente que as fotos substituem a assinatura no papel para o coração dos fãs. "Não tem autógrafos, mas tem selfies, que vale muito mais do que um autógrafo", completou a artista.

Casé também celebrou o retorno de Todas As Flores para o streaming da Globo. A atriz acrescenta que, apesar de às vezes ser abordada por pessoas que não assinam a plataforma, o formato novo da novela traz bastante curiosidade e muitos aguardam que os episódios sejam transmitidos pela televisão aberta.

Para Assunção, o sentimento é o mesmo. "Acho legal essa mobilidade do público poder ver no Globoplay ou na TV aberta. Você pode ver tudo o que você quiser! Tem coisas lá de trás que podem ser vistas agora. Eu estou adorando esse formato, porque gera uma expectativa. Acho que a novela chega nessa segunda fase com muita expectativa do público."

CONFIRA FOTOS DE FABIO ASSUNÇÃO E REGINA CASÉ: