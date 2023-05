Fábio Assunção ingressa em faculdade e faz sucesso entre os alunos

Ator Fábio Asssunção está estudando Ciências Sociais em uma universidade de São Paulo

O ator Fabio Assunção começou a cursar o primeiro semestre do curso de Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo e tem feito sucesso entre os alunos. Ele engata o curso logo após terminar as gravações de 'Todas As Flores', novela da Globoplay.

O famoso tem sido flagrado rodeado de amigos em um perfil gerenciado por alunos da faculdade. Muitos pergunta se têm chance com ele e se ele está solteiro, além de brincarem com a popularidade dele. "Quem é esse gatinho que tem cara de ator de novela?", escreveu uma. "O bicho das ciências sociais tá na TV!", disse outra.

Enquanto isso, alguns alunos fizeram questão de dizer que os comentários eram chatos e desrespeitosos com ele e família. Vale lembrar que o artista é casado desde 2020 com Ana Verena e tem uma filha pequena deste casamento, Alana Ayó. João Assunção e Ella Felipa também são filhos do ator de seus outros dois matrimônios.

Recentemente, ele participou de dois dramas da plataforma de streaming da Globo, entre eles 'Onde Está meu Coração', onde ele atuou como pai de uma médica viciada em drogas (Letícia Colin). Ao Gshow, ele disse como foi interpretar o papel, já que passou por clínicas de reabilitação por conta do alcoolismo: "Fazer um pai de uma dependente química me fez poder ver de fora, bem interessante. Ali é o trabalho de ator, acima de tudo, um trabalho. Esse trabalho tinha um assunto mais próximo, mas também não era, estava em outra posição dessa associação. Trabalhei menos a questão da dependência química e mais como as pessoas veem esse assunto. Eu como pai vendo isso na filha. Vi de um outro ponto de vista, sou diverso. Tenho três filhos.", afirmou.

Veja flagras do ator:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Spotted PUC SP (@spottedpucsp)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Spotted PUC SP (@spottedpucsp)