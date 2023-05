Fábio Assunção homenageia Rita Lee e conta que era seu vizinho quando criança

Fábio Assunção morou perto da cantora Rita Lee em um bairro nobre de São Paulo quando era mais novo

O ator Fábio Assunçãofoi um dos muitos artistas que homenagearam a grandiosa Rita Lee após sua morte aos 75 anos. Ele contou que coincidentemente foi vizinho da rainha do rock quando ainda era criança.

Em uma foto do rosto da cantora, o ator da novela do Globoplay 'Todas as Flores' escreveu: "Rita!! PARA SEMPRE. Fomos vizinhos na Vila Mariana, em São Paulo. Ali, Rita saía para caminhar na rua e eu criança corria para a janela para ver ela passando, única".

Depois, já profissional, encontrei com ela poucas e preciosas vezes. É um amor que vai, mas fica, não sai. Como não te amar?", questionou o galã em sua homenagem.

A cantora terá um velório no parque Ibirapuera, em São Paulo e será cremada. Ela batalhava contra um câncer de pulmão e deixa três filhos e dois netos.

Fábio Assunção está na universidade

O ator Fábio Assunção comentou sobre ter ingressado no curso de Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica (PUC), em São Paulo. Ele já foi flagrado por diversos estudantes e é popular na universidade.

À colunista Cristina Padiglione, ele afirmou que tem amado a experiência: "Estou encantado. Estou adorando. O conhecimento é sempre bem-vindo. A gente está sempre lendo texto de referências sobre vários assuntos, artigos, livros, eu tenho o hábito da leitura e a vontade de estar sempre buscando ter mais propriedade para cuidar das coisas, para ter uma disciplina e organizar ideias".

Sobre as fotos tiradas por alunos e o assédio das mulheres, ele afirmou: "Ali eu sou estudante do primeiro período, naturalmente tem algumas interferências, mas é tranquilo. A gente tem uma turma muito inclusiva, pessoas por cotas, turma muito diversificada, maravilhosa, estou encantado, estou adorando, realmente é um privilégio ter essa oportunidade".