Fábio Assunção explica tatuagem inovadora em homenagem à filha: "Pedido"

Fábio Assunção explica tatuagem que fez em homenagem à Ella Felipa; galã publicou longa reflexão nas redes sociais neste domingo, 3

O ator Fábio Assunção surpreendeu os seguidores neste domingo, 3, ao mostrar a tatuagem que fez como parte de uma homenagem à filha, EllaFelipa. O galã contou que inovou na escolha do desenho que traz uma série de simbologias.

"Essa tatoo de Takuma Kitagawa, feita em doloridas sessões, foi um pedido pra que ele desenhasse uma pipa, livre, onde tudo fosse dividido em 7. Meu número é 9, mas o 7 é o número de certa razão, é por onde organizamos os dias da semana, as maravilhas do mundo, os chakras, e mais uma infinidade de coisas", declarou.

Ele então chamou a atenção para a referência à herdeira. "Acima, à direita, Ella Felipa. No pescoço meus protetores. É ao redor da pipa, o 8 do infinito, como infinita é nossa vida enquanto dura. Se for dura dura menos. Aos meus amores. Todos e todas. Nesse grupo estão os que amam. Ainda que eu não os(as) conheça. Sem amor não se pode querer. Ou se quiser por querer, esquecerá em uma gaveta qualquer", explicou ele.

Fábio Assunção está com 52 anos. Além de Ella Felipa, de 9 anos e fruto da relação com Karina Tavares, ele tem dois outros filhos: Alana, a caçula que recentemente arrancou lágrimas do pai ao entrar na escolinha, e João, de 19 anos, do relacionamento com Priscila Borgonovi.

ATOR ESTÁ SOLTEIRO

