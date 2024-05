Fabiana Justus comemora um mês da 'pega da medula': "Meu renascimento"

"Meu primeiro "mesversário", disse a empresária e influenciadora digital Fabiana Justus ao comemorar um mês da pega da médula com um bolo

Fabiana Justus está comemorando uma data muito especial! A empresária e influenciadora digital precisou passar por um transplante após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda, e nesta quinta-feira, 9, completou um mês da pega da medula.

Em seu perfil oficial no Instagram, a filha do empresário Roberto Justus postou um vídeo com um bolo todo de chocolate e soprando uma vela com o número 1. Na legenda da publicação, ela comemorou o mesversário do seu renascimento.

"Meu primeiro "mesversário"! 1 mês do meu renascimento! 1 mês da pega da minha medula! Minha amiga carinhosamente me lembrou e me mandou o bolo e a vela! Eu não tinha percebido! Esse mês passou voando e, ao mesmo tempo, demorou uma eternidade!", disse no começo do texto.

Depois, Fabiana também falou sobre o isolamento durante o tratamento. "É difícil descrever o tempo quando estamos em isolamento. Mas o isolamento em casa é infinitamente mais leve e gostoso do que o isolamento no hospital. Um mês de uma rotina pós-transplante, com muitos cuidados. Um mês que os sintomas pós-químio e transplante vão amenizando pouco a pouco. O gosto metálico na boca dá espaço para alguns sabores voltando. A falta de apetite completa começa a ceder um pouco. O cansaço extremo se transforma em menos cansaço. E assim, dia após dia as coisas vão melhorando."

"Que assim seja! E assim continue! Começamos o tratamento de manutenção e continuamos com o acompanhamento. Rumo ao primeiro marco importante dos 100 dias pós-transplante (estamos no D + 43. A contagem é feita a partir do dia que foi feito o transplante). Não preciso nem dizer qual foi o meu desejo, né?!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus revela motivo para ir todos os dias ao hospital

A influenciadora digital Fabiana Justus surpreendeu os fãs ao contar que vai todos os dias ao hospital nesta semana. Recentemente, ela teve alta do hospital após passar por um transplante de medula óssea. Porém, o tratamento ainda não chegou ao fim e ela ainda precisa receber algumas medicações.

"Estou aqui no hospital novamente. Estou vindo essa semana todo dia para tomar um remédio que estou tomando de manutenção e começou ontem. Vou ter que tomar todo mês, uma semana por mês, por um bom tempo ainda. É uma manutenção, é tudo dentro da programação e do protocolo dos meus médicos [...]". Saiba mais!