Exposto na mídia, Junior defende criação dos filhos fora dos holofotes

Defendendo a privacidade dos filhos: cantor Junior Lima escolhe pela criação de seus herdeiros longe da vista pública e redes sociais. Saiba mais

O cantor e músico Junior Lima (40) sempre cresceu exposto na mídia, afinal, ele é filho de Xororó (60), um dos maiores cantores sertanejos do país. Desde a infância, ele já fazia apresentações caseiras junto de sua irmã Sandy (41). Apesar de sua trajetória, Junior optou por criar seus filhos longe dos holofotes e das redes sociais. Entenda.

O cantor é pai de Otto (6) e Lara (2), frutos do casamento com Monica Benini (38), e já revelou que não gosta de mostrar os rostos dos herdeiros. A escolha de Junior é para que eles cresçam tendo uma vida anônima e, futuramente, se assim optarem, se tornarem figuras públicas, mas que não pressiona as crianças para seguirem o caminho da música.

Com apenas cinco anos de idade, Junior realizou sua primeira apresentação ao lado da irmã. Ao contrário de outros grupos infanto-juvenis da época, a dupla manteve seu sucesso até o começo dos anos 2000.

É DE FAMÍLIA

Quem também concorda com o pensamento do irmão é a cantora e atriz Sandy. A artista já declarou em diversas oportunidades que não gosta de expor o filho nas redes sociais. Ela concorda com Junior e prefere que, futuramente, ele possa escolher se quer ou não se tornar uma figura pública.

Desde pequeno, o garotinho tem sido mantido distante dos holofotes e torna cada vez mais os fãs curiosos: “Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: 'Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto", contou em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod.

EM GRANDE ESTILO

Na noite da última quarta-feira, 10, o cantor Junior comemorou seu aniversário de 40 anos. Ele reuniu amigos e familiares em um bar "secreto" em São Paulo, o Bar Exit, localizado no Jardins, bairro nobre da capital paulista. Entre os convidados estavam a irmã dele, Sandy, o pai e a mãe, Xororó e Noely, a esposa, Mônica Benini, e os amigos, como Fábio Porchat (40) e Romulo Estrela (40).

Na mesma noite do seu aniversário, Junior lançou uma nova música, chamada Seus Planos, que faz parte da segunda parte do projeto de lançamento de sua carreira, o Solo. A música já está disponível nas plataformas digitais.