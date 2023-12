Ex-namorada de PC Siqueira afirma que tentou salvá-lo; saiba mais sobre depoimento

Casal estava junto há um ano e meio e havia rompido o namoro dois dias antes de PC Siqueira ser encontrado morto aos 37 anos

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

A ex-namorada de PC Siqueira, que estava com o youtuber quando ele cometeu suicídio, contou à polícia que tentou salvá-lo e se desesperou ao perceber que ele poderia morrer. O youtuber foi encontrado morto aos 37 anos em seu apartamento, na zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira, 27.

Em seu depoimento, divulgado pelo site Metrópoles, a jovem de 27 anos contou que estava há um ano e meio com PC Siqueira e que os dois moravam juntos. Atualmente, eles viviam uma "fase conturbada" e tinham colocado um fim na relação dias antes do acontecimento.

Segundo ela, após o término o youtuber teria misturado álcool, remédios controlados e drogas. De acordo com a ex-namorada, ele teria passado a quarta-feira "dopado", passando por momentos de agitação e agressividade. Em certo momento, ele teria passado a manusear materiais com a finalidade de tirar a própria vida.

A jovem afirmou que PC Siqueira já havia tentado fazer isso em outras ocasiões. Ela contou que tentou impedir o ato, mas que ele "a empurrava e afastava". A ex-namorada do youtuber disse que tentou segurá-lo sem sucesso, e, ao notar que ele poderia estar morrendo correu e gritou por ajuda. Ela ainda disse não saber quem ligou para a polícia e o Samu.

Poucos dias antes de morrer, PC Siqueira fez o seu último post nas redes sociais sobre a solidão no Natal. Em um vídeo no feed do Instagram, o rapaz contou que se solidarizava com quem iria passar o Natal sozinho. "Feliz Natal para você que não tem família, não tem muitos amigos ou não tem grana para fazer festa. Você não está sozinho", escreveu ele, na legenda da publicação.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO MAIS RECENTE DE PC SIQUEIRA: