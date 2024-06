Ex-mulher de Nahim presta última homenagem em meio a investigação: “Não poderia"

Em meio à investigação sobre a causa da morte de Nahim, sua ex-mulher, Andreia Andrade, presta última homenagem e revela detalhes do fim do casamento

Em meio à investigação sobre a causa da morte do cantor Nahim, sua ex-mulher, Andreia Andrade, prestou uma última homenagem em suas redes sociais na última terça-feira, 18. Além de lamentar a partida do ex-marido, ela também revelou detalhes sobre o fim do casamento e mencionou alguns dos motivos que levaram ao divórcio.

Através de seu perfil no Instagram, a ex-participante do reality show 'Power Couple' compartilhou um vídeo repleto de fotos de momentos especiais ao lado do cantor, que faleceu na semana passada aos 71 anos de idade e foi encontrado sem vida na escada de sua casa. Enquanto as causas da morte são investigadas, ela desabafou sobre a partida do ex-marido.

“Não poderia deixar de prestar a última homenagem a você. Você que chegou de uma forma tão rápida e saiu mais rápido ainda… Foram momentos ímpares e indescritíveis. Mas você foi o cara que topava tudo. Quantas e quantas vezes eu falava: “Poxa, queria fazer algo,” e você, sem pensar, já respondia: “EU TOPO”, iniciou o relato.

Em seguida, Andreia lembrou de alguns de seus momentos mais especiais ao lado do cantor: “Pudemos vivenciar cada momento de forma única e exclusiva. Você sempre topava as minhas loucuras, desde um carnaval na avenida em uma escola de samba, no trio ou até mesmo no camarote”, completou a artista, que também participou do reality 'A Grande Conquista'.

“Ah, meu amor, esta sua senhora se despede com muito orgulho de você. Pois, quando o Jorge Elias ficava chato, era o Nahim que ela chamava, rs. Você amava a minha família como se fosse a sua, e a minha família te amava ainda mais. A sua sogra era a sua maior “puxa-saco”, desde o seu copo exclusivo até o guardanapo de algodão só para você”, disse.

Por fim, Andreia refletiu sobre o fim do casamento e afirmou que preferiu colocar um ponto final na união para que eles continuassem amigos: “Meu amor por você foi tão grande que, com o passar do tempo, para não te perder, preferi abrir mão do nosso relacionamento matrimonial, mas nunca abri mão de estar com você”, declarou.

“Quando Deus escreve, o homem não apaga. Não tem como não te levar para a eternidade, e pode ter certeza de que farei de tudo para que a sua memória permaneça sempre viva em nossos corações. Não vou dizer adeus, mas sim até um dia”, a ex-mulher de Nahim finalizou seu relato, que teve os comentários trancados.

Vale mencionar que o delegado responsável pelo caso concedeu uma entrevista ao Brasil Urgente, na Band, e explicou o motivo da investigação: "Inicialmente, a morte foi por traumatismo craniano, mas é preciso saber o que fez ele cair da escada. Evidente que ele bateu a cabeça e veio a óbito, mas precisamos saber o que causou a queda dele", disse.

Ex-mulher de Nahim diz como acredita que foi a morte do cantor:

Andreia de Andrade concedeu uma nova entrevista sobre a morte de Nahim. A causa da morte ainda não foi revelada pela família, que espera o resultado do laudo do IML (Instituto Médico Legal). Porém, a ex-esposa dele contou que não acredita que tenha sido apenas um acidente e sim, que ele tenha sofrido um infarto.