Ex-marido de Preta Gil anuncia término com estilista, pivô da separação com cantora: "Vivendo"

Rodrigo Godoy anunciou o término com estilista Ingrid Lima, pivô da separação com cantora

Rodrigo Godoy, conhecido por seu relacionamento anterior com a cantora Preta Gil, confirmou oficialmente o término de seu namoro com a estilista Ingrid Lima. O anúncio veio durante uma transmissão ao vivo realizada na plataforma OnlyFans, na última sexta-feira, 08.

Durante a live, Godoy esclareceu sua atual situação afirmando que está "quietinho" e declarou estar solteiro. "Estou vivendo a minha vida do jeito que eu consigo viver. Não estou nem pensando nesse bagulho. Essa é a real", disse o ex-marido de Preta Gil.

E não parou por aí. Godoy fez questão de rebater críticas dos assinantes que pagaram R$ 49 para verem conteúdos íntimos do rapaz e foram frustrados, já que ele não postou nenhum: “Sinto frustrá-los. Mas para botar nudes aqui é outro caminho. Não sou desse bagulho. Pode ter umas coisinhas mais para frente, mas o nudes mesmo, não vai ter”, pontuou.

O pronunciamento de Rodrigo Godoy aconteceu quatro dias após Preta Gil criticar publicamente o ex-casal por meio de suas redes sociais. A cantora expressou sua dor, afirmando ter passado a noite sem dormir e se remoendo pelo comportamento "cruel, frio e maquiavélico".

No desabafo a cantora comoveu seus fãs ao escrever: “Eu amei tanto esse homem. Eu me pergunto se estava cega. Meus amigos me dizem que não, que era de verdade e eu sei que era. Por isso dói tanto, mas tanto. Não foi uma traição simplesmente. Se apaixonar por outra pessoa acontece, conta, se separa e vá viver sua paixão. Por que não fizeram isso?”, disse ela.

E completou: "Não foi só traição, foi uma armação sórdida, um plano real de enganação para viver uma vida dupla, sem medo, com total certeza que nada aconteceria, me usando, me enganando, dói demais, dói muito”.

Internada, Preta Gil recebe visita surpresa

Preta Gil usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 8, para dividir um momento bastante especial. Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, ela recebeu uma visita especial.

Em seu perfil no Instagram, a artista postou um vídeo do momento que reencontrou suas cachorrinhas, Lua e Estrela Gil, e confessou que estava com muita saudade de suas filhas.