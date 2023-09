Ex-marido de Isis Valverde é flagrado aos beijos com gata em momento indiscreto

Ex-marido de Isis Valverde é flagrado aos beijos com loira em praia no Rio; veja as fotos

Ex-marido da atriz Isis Valverde, o empresário André Resende foi flagrado em um momento de intimidade na tarde desta quinta-feira, 21. É que ele saiu para praticar exercícios ao lado de um amigo.

Depois, o galã encontrou a nova namorada e deu um beijão na gata. Ela é lindíssima e retribuiu o carinho do rapaz que a agarrou pela cintura. Os flagras aconteceram na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O empresário foi casado com Isis Valverde por quatro anos. Juntos, tiveram um filho, Rael, que está cada dia mais parecido com o pai. Os dois anunciaram a separação em fevereiro de 2022 e pegaram os fãs de surpresa. "Quando um amor se transforma e uma relação acaba, não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito", declarou ela na época.

Desde então, os dois superaram o momento turbulento e estão vivendo novos amores. Enquanto ele engatou um romance com a loira, a atriz está namorando outro empresário, ex-marido da cantora Wanessa Camargo.

Veja as fotos:

Isis Valverde posta primeira foto com o namorado

Assumidos há um tempo, Isis Valverde e o empresário, pai dos filhos de Wanessa Camargo, estão vivendo um relacionamento discreto, longe dos holofotes. Mostrando pouco da intimidade deles na rede social, a atriz surpreendeu ao nos últimos meses a primeira foto com o amado no feed.

Morando nos EUA, a famosa e o empresário aproveitaram para curtir um dia no deserto de Utah. Os cliques do passeio especial foram compartilhados pela musa, que chamou a atenção ao surgir agarradinha com o seu eleito. "Dump do primeiro dia no deserto", exibiu Isis Valverde os registros deslumbrantes no cenário.