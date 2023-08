Ex-marido de Britney Spears, Sam Asghari, é acusado de traição e assédio sexual

Uma mulher que frequentava o lugar que o personal dava aulas diz que Sam Asghari teria posturas totalmente inapropriadas com as alunas

Sam Asghari está sendo acusado de assédio sexual. De acordo com Ashley Franke, que frequentava a Royal Personal Training, academia na qual o ex-marido de Britney Spears dava aulas, o modelo e personal teria uma postura completamente inapropriada com ela e outras alunas.

Em seus Stories, Ashley revelou que quando tudo aconteceu, Sam e Britney ainda eram um casal. A aluna ainda diz que o personal trainer nunca escondeu de ninguém suas verdadeiras intenções com a cantora.

"Acho um completo absurdo que ele tenha coragem de dizer que foi traído por ela, levando em consideração que ele só se aproximou dela para ser famoso. Ele foi desonesto com ela desde o início e costumava rir disso com suas clientes na academia (...) Poderia ficar em silêncio, mas acredito que todas as mulheres que treinaram na RPT ou diretamente com Sam deveriam ser honestas", começou dizendo.

"Eu particularmente nunca dormi com Sam. Neguei todas as suas investidas e nunca respondi as indesejadas fotos [íntimas] que ele me mandava, nem pessoalmente quando ele perguntou se eu queria transar com ele no chuveiro da academia", expôs.

Ashley Franke também afirmou que precisou encontrar outro lugar para malhar, já que se sentia extremamente desconfortável com o assédio sexual praticado diariamente por Sam Asghari. Por fim, Franke prestou toda sua solidariedade e Britney Spears e se dispôs a ajudá-la:

"Se a advogada do divórcio quiser usar qualquer informação que julgue relevante para ajudar Britney, ótimo. É muito revoltante que Sam se aproveite da doença mental com a qual ela sofre há tanto tempo. Espero que ela consiga justiça", desejou.

Sam e Britney foram casados por seis anos e anunciaram a separação na última semana. Segundo informações do De acordo com o TMZ, Sam Asghari está dizendo às pessoas que Britney Spears o traiu com um funcionário da casa em que eles viviam, e tinham comportamentos sexuais inapropriados no convívio com os demais.

O tabloide ainda afirma que o modelo inclusive estaria ameaçando a cantora com um vídeo de Britney e do colaborador em questão numa posição comprometedora. Ele determina que a cantora cumpra o acordo pré-nupcial assinado por ambos, para que os conteúdos sexuais não venham a público. O documento concede a Sam uma pensão alimentícia e uma parte significativa dos bens de Britney.

Britney Spears se pronuncia sobre fim do casamento

Britney Spears se pronunciou, pela primeira vez, após a separação de Sam Asghari. Em seu Instagram oficial, a cantora fez um desabafo sobre o fim do casamento: "Como todos sabem, Hesam e eu não estamos mais juntos. 6 anos é muito tempo para se estar com alguém. Estou um pouco chocada, mas não estou aqui para explicar porque, de verdade, não é da conta de ninguém”, escreveu a princesa do pop no começo de seu depoimento.