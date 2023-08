Abriu o jogo! Britney Spears se pronuncia sobre fim do casamento

Depois de seu ex-marido se pronunciar em seus redes sociais, agora foi a vez de Britney; veja o que ela escreveu

Britney Spears se pronunciou, pela primeira vez, após a separação de Sam Asghari. Em seu Instagram oficial, a cantora fez um desabafo sobre o fim do casamento.

"Como todos sabem, Hesam e eu não estamos mais juntos. 6 anos é muito tempo para se estar com alguém. Estou um pouco chocada, mas não estou aqui para explicar porque, de verdade, não é da conta de ninguém".

"Eu não aguentava mais a dor. De alguma forma telepática, eu recebi muitas mensagens de amigos que derreteram o meu coração. Então, muito obrigada! Tenho me feito de forte e meu Instagram pode parecer perfeito, mas isso está longe da realidade e todos sabemos disso", disse a estrela.

Britney Spears e Sam Asghari se conheceram em 2016 e noivaram em setembro de 2021. O casamento aconteceu em junho do ano passado. De acordo com informações do TMZ, Sam teria acusado Britney Spears de traição.

O personal estaria "tentando negociar concessões além de seu acordo pré-nupcial e ameaçando divulgar informações extraordinariamente embaraçosas sobre Britney a menos que seja pago", segundo uma fonte.

Asghari também citou algumas exigências que está pedindo junto do divórcio. O modelo está pedindo uma pensão de Spears e que ela arque com os custos legais do processo da separação. O documento também diz que ele "reserva o direito de alterar" petições sobre propriedades e bens do casal. Vale lembrar que o casamento entre Britney Spears e Sam Asghari aconteceu sob um acordo pré-nupcial.

A cantora já está montando o seu próprio time de defesa para o divórcio. A cantora teria contratado a advogada das estrelas, Laura Wasser, para trabalhar no caso. A profissional já trabalhou com Britney, durante a batalha pela custódia de seus filhos, Sean Preston e Jayden, frutos de seu relacionamento com Kevin Federline.

Sam Asghari quebra silêncio e confirma divórcio de Britney Spears

Através dos stories de seu Instagram, o terceiro marido da Princesa do Pop, Sam Asghari escreveu um breve texto sobre o assunto. "Após 6 anos de amor e comprometimento um com o outro, minha esposa e eu decidimos terminar a nossa jornada juntos", iniciou Sam. "Vamos levar o amor e respeito que temos um pelo outro e eu desejo sempre o melhor para ela. M*rdas acontecem".

Ao terminar seu pronunciamento, Asghari pediu privacidade neste momento delicado. "Pedir por privacidade parece ridículo. Então eu só pedirei para todos... sejam gentis e compreensivos", finalizou ele.