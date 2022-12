Ex-jogador Neto é conhecido por brigas ao vivo e troca de farpas na TV; Relembre algumas

Ex-jogador e apresentador Neto acumula tretas ao longo dos anos comandando seu programa de televisão, Os Donos da Bola

O ex-jogador e apresentador Neto (56) é conhecido por ser esquentado e não poupar palavras quando está no comando de seu programa de televisão, Os Donos da Bola, na Band TV. Ao longo dos anos, ele já acumulou uma longa lista de tretas ao vivo, trocando farpas com diversas pessoas do mundo do futebol.

A mais recente, nesta semana, foi a troca de farpas que aconteceu com o também ex-jogador e pentacampeão do mundo Ronaldo Fenômeno (45), que afirmou que os comentários feitos pelo Craque deveriam ser proibidos, acusando-o de “incitar ódio”.

“Outro dia vi o Neto completamente descontrolado, pelo amor de Deus, cara. Que coisa horrível. Tipo de imagem que o brasileiro não precisa. Logicamente, sempre tem uns malucos que gostam de ver isso, mas que imagem deprimente”, começou Fenômeno, em uma live em seu canal.

“Essa guerra pelos likes e engajamento... Você vê o Neto descontrolado, xingando todo mundo, menor respeito pelas pessoas. Isso devia ser proibido, essa incitação ao ódio. A pessoa chega a babar de ódio falando do outro, uma coisa horrível”, completou.



Mas Neto fez questão de rebater. “Ronaldo, deixa eu falar para você. Primeiro, eu represento o povo. Você representa os ricos, quem compra os direitos esportivos. Você compra jogadores, falou em 2014 que não precisava de hospital aqui, 700 mil pessoas morreram. Você não vive no Brasil. Está aqui”, começou.

“Como jogador é um fenômeno, um dos maiores de todos. E eu não estou nem aí para você, meu irmão. Por sinal, você poderia falar para todo mundo o que você fez em Presidente Prudente, na casa do Antônio Carlos, quem dirigiu a Kombi. Quando você fala de mim, cuidado que seu telhado é de vidro”, ameaçou Neto.

“Faço isso há 20 anos, não sou bacana igual você. Eu não como carne de ouro, irmão. O povo come carne de segunda, e eu represento o povo. Você representa o ouro, Midas, tudo que a gente não tem. Você tem o direito de me criticar, de achar que eu não poderia ter feito aquilo, mas eu fiz. Está acabado, está feito e eu faço de novo. Você passou pano na cabeça de todos os jogadores. Você teve covid-19 e jantou com jogadores. Falou mal do Danilo, que a seleção não poderia tomar gol em cinco minutos. Por que não falou isso antes?”, continuou.

“Eu não passo pano. Talvez me prejudique por isso. Você vai ter canal de televisão, manda na CBF, na Copa de 2014 estava junto com Marco Polo Del Nero, José Maria Marin, com todos os ladrões que foram presos. Eu não, eu moro na Paraisópolis. Não preciso de você. Eu não joguei 0,00001% do que você, mas sou muito melhor como homem e como ser humano. (...) Não tenho medo de você. Se ficar me enchendo muito o saco, eu falo tudo o que aconteceu em Presidente Prudente”, completou.



Não é a primeira treta de Neto na televisão; Relembre outras

Felipe Melo

Em 2017, enquanto o jogador Felipe Melo ainda defendia o Palmeiras, Neto chamou ele para briga durante o ao vivo, enquanto falava sobre um desentendimento que Felipe teve com Clayson fora das quatro linhas durante um jogo entre Palmeiras e Corinthians. “Isso é recado para você, Felipe Melo. Parar de dormir na garagem, de transferir seus erros para os outros”, disse o comentarista, à época.

Jorge Valdívia, ídolo do Palmeiras, aproveitou a briga e cutucou Neto. “[Ele] não briga, mas sim processa”, disse o meia chileno conhecido como Mago.

Discussão com comentarista

E Craque Neto não se atém apenas no âmbito dos jogadores. Em 2009, ele discorda de algo que Benjamin Back, que à época era comentarista do Jogo Aberto, da Band. O ex-Corinthians defendia a convocação de Ronaldo para a Seleção Brasileira, enquanto seu colega, não. Back se demitiu e a briga ainda gerou um processo, que Neto acabou perdendo.

Ataque de raiva após eliminação na Copa do Mundo

Depois do Brasil ser eliminado para a Croácia na Copa do Mundo no Catar, Neto explodiu e xingou muito o ex-técnico da Seleção Brasileira, Tite, após o gol dos europeus. A ira do Craque fez com que a Band colocasse um intervalo às pressas em seu programa, para acalmá-lo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Craque Neto (@10neto)

“Cambada de Zé Ruela”

Em 2016, durante as olimpíadas no Rio de Janeiro, a Seleção Brasileira empatou sem gols contra a África do Sul, irritando o ex-jogador, que chamou os atletas de “cambada de Zé Ruela”. O que Neto não esperava é que naquele ano, o Brasil conquistaria sua primeira medalha de ouro olímpica pelo futebol, tendo assim, suas redes sociais invadidas pelos jogadores o alfinetando.

Acusando repórter do SporTV

Durante uma partida entre Palmeiras e Santos no ano de 2016, Neto acusou a repórter Joanna Assis de ter repassado informações para um jogador do banco de reservas do jogo. Sendo rebatido pela jornalista, que afirmou estar decepcionada com a acusação do ex-jogador.

Crítica ao goleiro Marcos

Em 2010, Neto criticou feio uma falha do ex-goleiro do Palmeiras Marcos durante um jogo, que acabou não gostando das falas do comentarista, rebatendo suas declarações após uma partida. Neto defendia que estava na hora de Marcos se aposentar: “Marcos é um grande goleiro, mas estou de saco cheio, estourando, de toda hora que perde um jogo, ele fala: 'Eu vou parar'. Não fica toda hora falando que vai parar. Quer parar? Para logo. Parece criança”, disse. Entretanto, anos depois, eles resolveram os problemas em uma balada sertaneja.

Briga com Edilson Capetinha

Em 2021, Neto acabou se desentendendo com outro colega de elenco, o também ex-jogador Edilson Capetinha. Na época, o apresentador disse que o agora ex-comentarista da Band, que saiu em outubro por conta de outra briga, dessa vez com o ex-goleiro Veloso, tinha criado um clima terrível na emissora, causando problemas de relacionamento. Isso fez com que ele saísse do Os Donos da Bola e fosse para o Jogo Aberto.

Irritação com jogador do Corinthians

Mesmo com passagens por rivais como Palmeiras, Neto se consagrou ídolo da torcida corinthiana. Em 2016, quando o clube paulista passava por um momento difícil no Brasileirão, o lateral-direito Fagner reclamou dos salários atrasados, o que enfureceu Neto, que retrucou com um sonoro “Cala a boca rapaz”.

Briga com Milton Leite

A apresentadora Renata Fan participou do programa da SporTV Grande Círculo, comandado pelo narrador Milton Leite. Então, seguidores encheram as redes sociais de Milton para que ele levasse Neto ao programa, mas ele afirmou que ele “só fala mal dele e da Globo”. Neto, irritado, criticou muito o narrador, dizendo que ele teria virado seu inimigo.