Ex-Fazenda Sthe Matos choca ao detalhar acidente que sofreu: ''Fui arremessada''

Após quase uma semana, Sthe Matos deu detalhes de acidente sofrido em ônibus tombado e chocou

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 12h47

A ex-A Fazenda Sthe Matos falou um pouco sobre o acidente que sofreu na última semana em sua rede social. Nos stories, ela escreveu resumidamente um pouco do susto que levou dentro de um ônibus que tombou.

No veículo, que estava em uma estrada Bahia, a influenciadora estava acompanhada de seu namorado, o cantor Kevi Jonny.

"Agora que estou me sentindo melhor, vim tranquilizar vocês. Estou aqui hoje podendo falar com vocês por um verdadeiro milagre! Deus nos livrou e, felizmente, eu, Kevi e toda a equipe estamos vivos e nos recuperando", contou.

Sthe Matos então fez o relato: "No acidente, eu fui arremessada para dentro do bagageiro do ônibus. Levei uma pancada muito forte na cabeça e nas costas e desmaiei no momento da batida. Segui desacordada por um tempo e quando acordei, já na ambulância, estava com muitas dores e perdendo muito oxigênio, mas os médicos conseguiram me deixar estável".

Apesar de estar em bom estado de saúde, o acidente deixou alguns problemas: "Ainda estou sentindo muitas dores na região da pancada e estou com dificuldade para me locomover".

"Fui transferida para outra unidade médica, onde estou fazendo alguns exames e esperando o resultado. Vou ficar em observação por mais alguns dias", atualizou a famosa.

Sthe Matos e Kevi Jonny sofrem acidente de ônibus na Bahia

Na tarde da última terça-feira, 11, a influenciadora Sthe Matos e o cantor Kevi Jonny sofreram um acidente de ônibus na BR-242. O casal viajava com a equipe do artista quando o veículo capotou próximo à cidade de Cristópolis, no extremo oeste da Bahia.

Segundo a assessoria de imprensa de cantor, no veículo estavam mais de 20 pessoas, todos passam bem e não tiveram nenhum ferimento grave. "Ambos foram encaminhados para o hospital para realizar exames e em breve teremos mais informações sobre as apresentações que o artista tem hoje até segunda-feira", diz a nota

