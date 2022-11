Sthe Matos e Kevi Jonny sofrem acidente de ônibus na Bahia

O ônibus em que Sthe Matos e emo cantor Kevi Jonny estavam capotou no trecho da cidade de Cristópolis

Na tarde desta terça-feira, 11, a influenciadora Sthe Matos e o cantor Kevi Jonny sofreram um acidente de ônibus na BR-242. O casal viajava com a equipe do artista quando o veículo capotou próximo à cidade de Cristópolis, no extremo oeste da Bahia.

Segundo a assessoria de imprensa de cantor, no veículo estavam mais de 20 pessoas, todos passam bem e não tiveram nenhum ferimento grave. "Ambos foram encaminhados para o hospital para realizar exames e em breve teremos mais informações sobre as apresentações que o artista tem hoje até segunda-feira", diz a nota.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e enviou uma equipe ao local, onde confirmaram cinco feridos. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

Kevi Jonny tinha um show marcado em Luís Eduardo Magalhães, também no oeste do estado, e até o momento foi informado se o show está mantido ou não.

Ocorrido acometeu hoje, dia 11/11/2022 , acidente do ônibus do @kevijonny ! Nas proximidades de Cristopolis- Ba , o cantor iria se apresentar na cidade de Luís Eduardo Magalhães-Ba . pic.twitter.com/Rwd7kKdv83 — Raony Fogaça (@raonyfg) November 11, 2022

