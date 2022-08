Ex de Neymar Jr, Bruna Biancardi, marca presença na festa de aniversário do filho do jogador

Bruna Biancardi compartilhou fotos na festa de aniversário de 11 anos de Davi Lucca, filho de Neymar Jr e Carol Dantas

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 16h48

Na última quinta-feira, 25, Carol Dantas (28) preparou uma festinha de aniversário para o filho, Davi Lucca. Entre as convidadas estava Bruna Biancardi (27), ex de Neymar Jr (30), com quem o jogador terminou recentemente.

Pelos stories do Instagram, as influenciadoras compartilharam fotos ao lado do aniversariante e outras amigas, que se divertiram durante a comemoração.

Nas imagens, todos se divertem com chapéus de aniversário azuis e vermelhos. Em outra imagem, Bruna posa com Carol e as amigas e se declara. "Obrigada Deus por me apresentar pessoas tão especiais", escreveu ela.

Vale lembrar que Davi Lucca completou 11 anos na última quarta-feira, 24, e ganhou uma homenagem encantadora do pai, Neymar Jr, através das redes sociais.

BRUNA BIANCARDI POSA DE BIQUÍNI FIO DENTAL E ARRANCA ELOGIOS

Bruna Biancardi arrancou suspiros dos seguidores ao surgir nas redes sociais exibindo seu corpo escultural durante um mergulho no mar. Na imagem publicada no feed do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um clique em que aparece de costas, usando um biquíni azul fio-dental cheio de amarrações, deixando o bumbum em evidência.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!