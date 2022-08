Neymar Jr encanta ao celebrar o aniversário de 11 anos do filho, Davi Lucca

Neymar Jr faz homenagem especial para celebrar o aniversário do filho, Davi Lucca, nas redes sociais

O jogador de futebol Neymar Jr (30) agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 24, ao celebrar o aniversário de 11 anos do filho, Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas (28). Para marcar a data, o papai coruja fez um post especial para o menino.

Neymar compartilhou uma foto do filho em um campo de futebol e também um vídeo dos dois dançando juntos em casa. “Hoje é o dia do meu parceirinho. Parabéns, filho, papai te ama demais”, disse ele na legenda.

A mamãe Carol Dantas mostrou que organizou um café da manhã especial para o filho, Davi Lucca. Ela preparou um momento especial do herdeiro com seus amigos em casa e mostrou nos stories do Instagram, com direito a um bolo de aniversário para a hora do Parabéns.

Fim do namoro de Neymar Jr e Bruna Biancardi

Há poucos dias, Bruna Biancardi resolveu acabar com os boatos e anunciar o fim do seu relacionamento com Neymar Jr (30). Pelos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou um texto e revelou que nunca foi traída pelo jogador de futebol.

"Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento - já faz algum tempo - e não, não houve traição. Não acreditem em tudo que aparece por aí... Tenho muito carinho por ele e por toda a família! Por favor parem de envolver meu nome :) Obrigada!", concluiu.

